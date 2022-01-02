Політик дав інтерв’ю головному редактору польського видання Gazeta Wyborcza Адаму Міхніку.
Порошенко зазначив, що для протидії російській агресії ефективним методом буде введення санкцій, головні з яких – проти газопроводу “Північний потік-2”, і в цьому кроці він покладає надії на новий німецький уряд.
У Путіна так можна відібрати інструмент для шантажу на енергетичному ринку. Петро Порошенко додав, що з початку поточного року представники ПАК “Газпром” украли у європейців декілька десятків мільярдів доларів.
І союзники України – США та Європа – повинні ефективніше діяти у запровадженні фінансових і енергетичних санкцій проти Російської Федерації. Це необідно, щоб Путін усвідомив, що у випадку вторгнення в Україну йому доведеться заплатити високу ціну – введені санкції зруйнують економіку Росії.
“Поляк, латиш, литовець, естонець, швед і фін мають розуміти, що спільними і узгодженими діями вони не допомагають Україні, а захищають власну безпеку. Гасло “За вашу і нашу свободу” сьогодні дуже актуальне”, – наголосив Петро Порошенко.
А найдошкульнішою санкцією проти Путіна буде надання Україні “Плану дій щодо членства в НАТО” у червні 2022 року на Мадридському саміті.
Також, на думку політика, Україні необхідно надати летальну зброю.
- Нагадаємо, у Німеччині розглядають можливість зупинення проєкту “Північний потік-2”. Влада ФРН може погодитися на такий крок через загрозу військового вторгнення Росії в Україну.