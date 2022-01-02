П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко наголосив на необхідності санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" як засобу впливу та захисту від президента Росії Володимира Путіна.

Політик дав інтерв’ю головному редактору польського видання Gazeta Wyborcza Адаму Міхніку.

Порошенко зазначив, що для протидії російській агресії ефективним методом буде введення санкцій, головні з яких – проти газопроводу “Північний потік-2”, і в цьому кроці він покладає надії на новий німецький уряд.

У Путіна так можна відібрати інструмент для шантажу на енергетичному ринку. Петро Порошенко додав, що з початку поточного року представники ПАК “Газпром” украли у європейців декілька десятків мільярдів доларів.

І союзники України – США та Європа – повинні ефективніше діяти у запровадженні фінансових і енергетичних санкцій проти Російської Федерації. Це необідно, щоб Путін усвідомив, що у випадку вторгнення в Україну йому доведеться заплатити високу ціну – введені санкції зруйнують економіку Росії.

“Поляк, латиш, литовець, естонець, швед і фін мають розуміти, що спільними і узгодженими діями вони не допомагають Україні, а захищають власну безпеку. Гасло “За вашу і нашу свободу” сьогодні дуже актуальне”, – наголосив Петро Порошенко.

А найдошкульнішою санкцією проти Путіна буде надання Україні “Плану дій щодо членства в НАТО” у червні 2022 року на Мадридському саміті.

Також, на думку політика, Україні необхідно надати летальну зброю.