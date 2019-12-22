Своє привітання Порошенко розмістив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

“Вітаю з Днем дипломата нашу велику дипломатичну сім’ю, до якої я маю честь належати як колишній міністр закордонних справ і як п’ятий президент України, який конституційно відповідає за зовнішню політику”, – йдеться в тексті привітання.

За його словами, підписання Угоди про асоціацію включно із поглибленою і всеохоплюючою Зоною вільної торгівлі, підписання Угоди щодо співпраці з ЄС, участь української делегації у засіданні Ради ЄС, потужна санкційна підтримка України у боротьбі проти РФ як країни-агресора, закріплення руху до повноцінного членства у ЄС та НАТО в українській Конституції, успіхи у міжнародних судах, де ми притягаємо РФ до відповідальності — все це потужні результати роботи української дипломатії.

“Вітаю з успіхами українських дипломатів! Ваш внесок із захисту суверенітету та українських позицій на міжнародній арені надзвичайно великий”, – підкреслив Порошенко.