Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.
“Радянський геноцид в Україні – це помста за свободу, помста за незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках. Це був не просто штучний голод, а ретельно спланований Сталіним Голодомор”, – сказав п’ятий президент, підкресливши, що за всіма ознаками Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року, – це геноцид.
Петро Порошенко нагадав, що сьогодні Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 держав. І Україна повинна продовжувати розповідати про цю трагедію.
“Щоб на всіх континентах нарешті усвідомили, що не визнавати Голодомор – аморально”.
“Ми не забудемо страшного злочину проти українського народу. Ця рана ніколи не загоїться”, – сказав Петро Порошенко.
26 листопада 1998 року президент Леонід Кучма підписав указ про те, щоб в четверту суботу листопада вшановувати День пам’яті жертв голодоморів. Пізніше цей день отримав назву “День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій”.
21 травня 2007 року президент Віктор Ющенко повернув назву – “День пам’яті жертв голодоморів”.
Традиційно о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.
- 28 листопада 2020 року, Служба безпеки України розсекретила архіви СРСР. У цих документах зафіксовані реальні демографічні наслідки Голодомору 1932-33 років в Україні.
- #Букви розповіли, як у Києві вшановували пам’ять жертв Голодоморів.
- У 2017 році парламент Португалії визнав Голодомор в Україні геноцидом.
- Президент США Джо Байден у День пам’яті жертв Голодомору застеріг від повторення подібних трагедій.
- Голова Православної церкви України митрополит Епіфаній у День пам’яті жертв Голодоморів сказав, що ті трагедії назавжди лишиться у нашій національній пам’яті.