П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що страшнішого лиха, ніж Голодомор 1932-1933 років, Україна не знає.

Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

“Радянський геноцид в Україні – це помста за свободу, помста за незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках. Це був не просто штучний голод, а ретельно спланований Сталіним Голодомор”, – сказав п’ятий президент, підкресливши, що за всіма ознаками Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року, – це геноцид.

Петро Порошенко нагадав, що сьогодні Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 держав. І Україна повинна продовжувати розповідати про цю трагедію.

“Щоб на всіх континентах нарешті усвідомили, що не визнавати Голодомор – аморально”.

“Ми не забудемо страшного злочину проти українського народу. Ця рана ніколи не загоїться”, – сказав Петро Порошенко.

26 листопада 1998 року президент Леонід Кучма підписав указ про те, щоб в четверту суботу листопада вшановувати День пам’яті жертв голодоморів. Пізніше цей день отримав назву “День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій”.

21 травня 2007 року президент Віктор Ющенко повернув назву – “День пам’яті жертв голодоморів”.

Традиційно о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.