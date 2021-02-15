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Порошенко наздоганяє Зеленського в президентському рейтингу — КМІС

Президент Володимир Зеленський все ще лідирує в президентському рейтингу, але його наздоганяє лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

Понеділок, 15 лютого 2021, 14:51

Про це йдеться в результатах телефонного опитування, опублікованого на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Респонденту пропонувався наведено в таблиці список можливих кандидатів на виборах президента – моделювалася ситуація, що саме ці кандидати будуть брати участь в першому турі виборів президента.

“Серед зазначених кандидатів щодо найбільше голосів отримав би В. Зеленський, за якого проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці опинився б Порошенко – 13,1% всіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився. На третьому місці – Тимошенко, з показниками, відповідно, 10,3% і 14,5% “, – йдеться у повідомленні.

Далі йдуть Ю. Бойко (відповідно, 8,1% і 11,4%), І. Смешко (5,9% і 8,2%), В. Медведчук (3,7% і 5,1%), В. Гройсман (3,2% і 4,5%), А. Гриценко (2,9% і 4,1%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Дослідження проходило 5-7 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитування 2005 респондентів, що мешкають в усіх регіонах України. До вибірки не включаються території, які тимчасово контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

  • Раніше повідомлялося, що рейтинг президента України Володимира Зеленського продовжує падіння. Зараз він становить трохи більше 21%.
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що рейтинг президента Володимира Зеленського падає на тлі пандемії коронавірусу, недостатньо високого рівня інформполітики та роботи “машини, що розповсюджує брехню”.
Теги: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, КМИС

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