П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко запропонував план для досягнення миру в Україні. Він зазначив, що надіслав свої пропозиції й Президентові України Володимиру Зеленському, а також презентував його західним союзникам, зокрема Президенту Європейської народної партії Дональду Туску.

Про це повідомила пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Ми назвали цей план “Примушення Путіна і Росії до миру”, – сказав Порошенко.

План Порошенка передбачає:

1. Закон про ленд-ліз

Збільшення та систематизування допомоги, яку надає Захід. За словами Порошенка, кожна держава, яка допомагає Україні, має прийняти закон про ленд-ліз, подібний до Акта США про ленд-ліз 1941 року, який уповноважує національний уряд постачати країні, яка захищає себе від агресора, необхідні матеріали, харчові продукти та боєприпаси, танки та реактивні винищувачі, протитанкові та зенітні системи без порушення позиції нейтралітету будь-якої країни.

2. Небо під контролем

Порошенко додав, що було б доцільним надати Україні необхідні інструменти, аби українськими засобами тримати своє небо під контролем. Важливо передати Україні літаки МіГ-29, які є у наявності в країнах НАТО, а також системи протиповітряної оборони (типу «земля-повітря»), протиповітряної оборони С-300, які допомогли б Україні закрити небо власними силами.

“У майбутньому Україні можуть бути передані додаткові складніші системи протиповітряної оборони. При цьому вже сьогодні можуть бути розпочаті програми навчання українських спеціалістів щодо користування цими системами”, — зауважив Порошенко.

3. Другий фронт, Західний.

Водночас західний другий фронт має охоплювати все, крім солдатів. Порошенко наголосив, що санкції мають ставати ще більш “пекельними та приборкувати агресивний потенціал Росії”.

“Бо справжнє пекло, на жаль, поки що в Україні, а не в Росії, а треба, щоб було навпаки. І наріжним камнем цих санкцій має стати повне енергетичне ембарго. Бо лише з Європи в Росію і лише за нафту і газ щогодини перераховують 50 мільйонів доларів Путіну, а потім їх витрачають на вбивство українців”, — зазначив п’ятий Президент.

4. План Маршала щодо відбудови України

Він також заявив, що необхідно розпочати розроблення системного плану щодо невідкладної відбудови України.

“Пропонуємо тристоронній американсько-ЄСівсько-британський план, або так званий “План Байдена-Мішеля-Джонсона” щодо України, який був би відкритим для участі й інших держав, особливо країн Групи Семи. Сподіваюся, Джонсон перший міг би відгукнутися на таку ініціативу”, — акцентував Порошенко.

5. Прискорена інтеграція України до Європейського Союзу

Необхідно забезпечити невідкладне опрацювання заявки України на членство в ЄС. Європейська Комісія має швидко надати відповідний висновок на розгляд Європейської Ради для схвалення рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на членство відповідно до положень законодавства ЄС.

За наявності політичної волі лідерів ЄС існує можливість розпочати передвступні переговори до кінця 2022 року.

“Певна кількість цих кроків вже втілюється в життя. Ми виписали це у вигляді цілісного, комплексного, єдиного плану з точки зору головних пріоритетів, яких зараз потребує Україна для зупинки російського агресора. Ми готові використовувати наші зв’язки, допомагати українським дипломатам в реалізації цього плану”, — резюмував Петро Порошенко.