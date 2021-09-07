Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко під час погоджувальної ради оголосив про п’ять головних напрямків підтримки українців на тлі економічної кризи.

Про це інформує “ЄС”.

Зокрема, Порошенко зупинився на п’яти пріоритетних напрямках, серед яких пенсії, субсидії, виплати військовим та медикам та захист громад.

Він нагадав, що Україна отримала 2,7 млрд доларів від МВФ як подарунок. Перед аналізом бюджету Порошенко вимагає, щоб парламент був долучений відповідно до Конституції до розподілу і використання цих коштів.

“Позиція номер один – пенсії, бо пенсіонери найбільше постраждали від кризи, в них не залишилося грошей на фоні зростання цін на 40-50% на основні харчові продукти”, – наголошує Петро Порошенко.

За його словами, “ЄС” пропонує з коштів МВФ виділити тринадцяту пенсію у розмірі мінімальної пенсії всім, хто отримує пенсію нижче середньої.

“Друга позиція – Збройні сили України. Вперше з 2014 року з’явилася мільярдна заборгованість по виплатах українським воїнам, не підвищене грошове забезпечення. Тоді як в минулому воїн отримував на 60% більше середньої заробітної плати в країні, сьогодні отримує на 27 % менше”, – наголосив Порошенко.

Він запропонував негайно розглянути й виділити додаткове фінансування грошового забезпечення військових.

“Третє – субсидії. Розтринькали субсидії, які були заплановані в бюджеті поточного року, і у нас на зимовий сезон домогосподарства залишаються без субсидій”, – вимагає Порошенко.

Нардеп, зокрема, наголосив, що Раді треба негайно внести зміни до Державного бюджету задля гарантування субсидій.

“Четверте – COVID-19. Ці кошти мають бути спрямовані на підвищення грошового забезпечення лікарів, забезпечення щепленням, ліками й засобами захисту”, – зазначив Порошенко.

Також лідер “ЄС” назвав п’ятий крок щодо для захисту українців. Він пов’язаний із децентралізацією.

“І п’яте… Ми маємо захистити програму децентралізації, захистити інтереси громад, які сьогодні цього захисту потребують, і в такий спосіб забезпечити захист інтересів людей. Я закликаю об’єднатися всім задля цього. І заслухати відповідних міністрів”, – зауважує Петро Порошенко.

“ЄС” закликала колег підтримати ці пропозиції.