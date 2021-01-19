Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Так, політик запропонував п’ять кроків, які допоможуть розірвати ланцюг розповсюдження вірусу:

тотальне тестування;

якісна діагностика;

контрольована самоізоляція безсимптомних хворих;

безкоштовне лікування у медзакладах;

вакцинація.

“У “Європейської Солідарності” є абсолютно конкретна програма дій. По-перше, тотальне тестування і якісна діагностика. Словаччина, для прикладу, сьогодні розпочала другу хвилю загальнонаціонального тестування. По-друге, контрольована самоізоляція безсимптомних. По-третє, безкоштовне і гарантоване лікування тих хворих, які потрапили на госпіталізацію у зв’язку з важким перебігом хвороби. І четверте – обов’язкова вакцинація здорових. Поєднання цих чотирьох кроків дасть змогу розірвати ланцюг розповсюдження вірусу. Країна повернеться до нормального життя. Отже, вакцинація – головний національний проєкт і пріоритет на 2021 рік”, – наголосив Порошенко.

Також нардеп розкритикував владу за бездіяльність стосовно вакцинації населення. Він акцентував, що затягуванні вакцинації – це злочин.

“Десятки країн вже вакцинуються. А наша влада тільки-но намагається стати в чергу. Багато хто з вас чув, що минулого тижня Україну відвідала президент Молдови Мая Санду. Ще й місяця не пройшло, як вона вступила на посаду, а там вже забезпечено початок безкоштовного щеплення, причому якісним препаратом від Pfizer, закупленим за державні кошти. Індія до кінця літа провакцинує майже триста мільйонів осіб – за кількістю населення це приблизно сім Україн. Днями стало відомо, що Африканський Союз вже придбав 270 мільйонів якісних доз. Вони змогли. А Зеленський не зміг впоратись. Зрив вакцинації – це злочинна бездіяльність. Нульові здібності як перемовника”, – додав Порошенко.

Політик заявив, що влада обіцяє лише майбутню вакцинацію сумнівною вакциною, ефективністю 50,3%, яка розроблена за застарілими технологіями.

“У влади не має бути ні дня, ні ночі. Вони мають мотатися по всьому світу, купувати в усіх якісних виробників вакцини, крім російських, звісно ж. Слід придбати терміново не менше двадцяти мільйонів доз. Бо лише така кількість забезпечить групи ризику: медичних працівників, яких влада так і не застрахувала; літніх людей, в першу чергу, будинки для людей похилого віку; вчителів, вихователів, працівників соціальних служб. Ці групи мають отримати щеплення безкоштовно. Всі інші – за дуже поміркованою вартістю”, – зазначив він.

Порошенко наголосив, що “ЄС” у місцевих радах ініціюватиме виділення коштів за закупівлю вакцин, щоб підстрахувати дії центральної влади. Також він додав, що масова вакцинація вплине на економічну ситуацію, адже лише від оперативності дій Уряду та президента залежить те, чи виживе частина малого бізнесу в Україні.

Крім того, Порошенко заявив, що витрати громадян на тестування та лікування коронавірусу, страхування на випадок коронавірусу і вакцинацію необхідно віднести до переліку витрат, які можуть бути включені до податкової знижки

“За результатами податкового року фізична особа матиме право подати річну декларацію і зменшити розмір оподаткованого доходу на величину таких витрат, та отримати з бюджету частину сплаченого ПДФО, а саме 18% від таких витрат”, – зазначив лідер “ЄС”.

Також він закликав владу знизити ціни на тести та ліки, включені до протоколу лікування коронавірусу.