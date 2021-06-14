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Порошенко назвав податкову амністію Зеленського ударом по середньому класу в Україні

Пропозиції щодо запровадження так званої "нульової декларації" від монобільшості Зеленського – це удар по середньому класу в Україні, який самотужки створює робочі місця.

Понеділок, 14 червня 2021, 19:10

Про це заявив під час погоджувальної ради п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

Нагадаємо,  глава партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявив, що остаточне ухвалення законопроєкту щодо амністії капіталів, тобто одноразового декларування доходів фізичних осіб для їхньої легалізації, можливе вже цього тижня. Корнієнко заявив, що основна маса з трьох-чотирьох законопроєктів, можливо, буде проголосована завтра, 15 червня.

Він сказав, що податкова амністія має запрацювати з 1 вересня, тому далі буде імплементації реформи.

“Люди повинні отримати можливість отримати цю амністію, зі свого боку дав економіці важливі фінансові ресурси”, – підкреслив він.

Порошенко вважає, що закон про так звану “нульову декларацію” – це вітання зеленої команди середньому класу.

“Вони навіть не посоромилися забрати у Булгакова фразу “добровольно, в порядке трудовой дисциплины предлагаем вам отказаться от смотровой”, – іронізує політик.

“От вони добровільно намагаються забрати у середнього класу, на їхню думку найбільш заможного серед всіх країн світу, 5 відсотків. В кого? В тих, хто створює робочі місця. Це тоді, коли Зеленський пообіцяв створити 1 мільйон місць. Забув про це – і сьогодні пропонує суспільству замість мільйона робочих місць мільярд дерев”, – наголошує п’ятий президент.

“Це з вас, представники середнього класу, вони збираються зняти 5 відсотків додаткового податку, бо їм потрібно мінімум 20 відсотків відкатів з їхнього “великого крадівництва”, – резюмує лідер “Європейської Солідарності”.

Порошенко вимагає закласти в бюджетну резолюцію на 2022 рік індексацію зарплат і пенсій через значне подорожчання життя.

“За законом, ми маємо розглядати питання бюджетної резолюції. Я хочу наголосити, що замість ваших президентських університетів із зарплатою 4 тисячі чи доларів, чи гривень, чи євро (бо ви ще не розібралися в цьому), нам потрібно дати адекватну бюджетну відповідь тим, хто в першу чергу постраждав від інфляції. Від двократного зростання цін на продукти харчування, від вашого підвищення цін на тарифи, на електроенергію, на газ. Бо закон передбачає індексацію заробітних плат, зарплат бюджетників, пенсій. І гроші для цього є. Достатньо просто їх дістати з ваших кишень “великого крадівництва” і врахувати це при розгляді бюджетної резолюції”, – переконаний Петро Порошенко.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала в першому читанні пакет президентських законопроєктів, який передбачає запровадження податкової амністії капіталів тривалістю 1 рік. Детальніше про це – у матеріалі.

Теги: Європейська солідарність, податкова амністія, Порошенко

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