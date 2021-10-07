Порошенко назвав Шуфрича «шавкою» Путіна під час перепалки в Раді: як це було?

Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що під час обговорення кандидатів на посаду голови Верховної Ради біля трибуни виступив нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко. Під час своєї промови він закликав колег до послідовності та порадив кожному займатися своєю роботою.

Зокрема, Гончаренко зазначив, що “офшорний діджей Браун (голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, – ред.) отримає звання народного артиста України й піде з гастролями по країні, а може й по світу”. Щодо президента Володимира Зеленського, то нардеп згадав його поїздки в Оман та Катар й з іронією зазначив, що йому необхідно зайнятися своєю справою – міжнародною політикою, натякаючи на неформальність цих візитів.

Окремо Гончаренко згадав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

“Нестор піде до “Кварталу 95″, бо там з недавніх пір нема чим грати на роялі. Він зможе виконати цю роль”, – сказав Гончаренко.

Однак Шуфрича обурив виступ колеги з “ЄС”. Йому надали слово вже через кілька хвилин. Шуфрич почав свій виступ російською зі звинувачень на адресу Гончаренка, згадавши, як той “хотів створити фракцію імені Януковича”. На думку нардепа, Гончаренко не може закликали до послідовності й згадувати про офшорні скандали.

Потім Шуфрич попросив Порошенка прокоментувати виступ свого колеги й зазначив, що поважає лише опонентів з принципами.

Відповідь Порошенка не забарилася. Лідер “ЄС” вважає, що риторика представників “Опозиційної платформи – За життя” та монобільшості на адресу опозиції дедалі частіше збігається.

“Коли п’ята колона і вірна “шавка” Путіна тявкає на нашу політичну силу – це яскраве підтвердження, що ми все робимо правильно, приймаємо правильні рішення і рухаємося в правильному напрямку. Але я хочу окремо наголосити, що сьогодні додатково до хаосу, в якому опинилася країна – в економіці, енергетиці, пандемії, обороні, зовнішній політиці, зруйнована міжнародна коаліція, яку створила наша команда, – додалася парламентська криза”, – зазначив Порошенко.

Лідер “ЄС” закликав підтримати народну депутатку, медика-добровольця Яну Зінкевич на посаду голови Верховної Ради України.

“Я закликаю всіх, хто є в цьому залі, спокійно і виважено прийняти рішення на підтримку Яни Зінкевич”, – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, що народний депутат з фракції партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко з трибуни Парламенту привітав президента РФ Володимира Путіна відомою кричалкою авторства харківських вболівальників.