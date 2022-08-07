Порошенко назвав звіт Amnesty International інформаційною диверсією проти України

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що скандальний звіт Amnesty International за своїми наслідками є інформаційною диверсією проти України. Наша держава, згідно зі Статутом ООН, має право на самооборону від агресора.

Про це він заявив в етері французького телеканалу LCI, цитує Порошенка пресслужба “Європейської Солідарності”.

П’ятий президент закликав міжнародних журналістів та організації не підігравати Кремлю, наголосивши на гібридному характері російської війни проти України, в якій беруть участь ЗМІ:

“Ця війна є війною безпрецедентною. Таких війн до цього не було. І одним з елементів цієї війни, яка ведеться з 2014 року вже дев’ятий рік, є її гібридний характер. В цьому випадку крім прямих дій на фронті є інформаційні диверсії. Коли використовуються політики, яких підтримує або фінансує Росія. Це дуже небезпечна загроза. Коли використовуються неурядові організації. Коли використовуються засоби масової інформації”.

Порошенко додав, що є люди, які знають що та з якою метою роблять, одначе є чесні журналісти або громадські діячі, які просто обдурені російською пропагандою. Поширюючи її, вони вимушено грають на президента РФ Володимира Путіна.

“Я переконаний в тому, що зараз в умовах гібридної агресії і неурядові організації, і журналісти мають набагато більш відповідально ставитися до своєї місії для того, щоб не допускати такого абсурду, який ми почули у звіті Amnesty International”, – наголосив Порошенко.

У своєму інтерв’ю Петро Порошенко також стверджував, що тези “не все так однозначно”, “треба розібратися”, “винні з обох сторін” – путінський наратив. Тому політик закликав європейців не вестися на такі речі та не попадати на “гачок” кремлівської пропаганди.

“Так відповідально, як Збройні Сили України ставляться до дотримання міжнародного права, дотримання правил і звичаїв війни, ми стовідсотково не маємо прикладів у світі”, – зазначив він.

Порошенко додав, що право на самооборону у випадку агресії навіть зафіксоване у статуті ООН.

“Є зафіксоване в статуті ООН право на самооборону. І коли на нас напав ворог, ми маємо право боронити свій дім, свої сім`ї своїх батьків і своїх дітей. В цих умовах безумовно заведення путінських наративів через шановні організації, які викликають довіру, є надзвичайно небезпечним. Ми безумовно не маємо цього допускати у майбутньому”, – резюмував політик.

Нагадаємо, що міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.

В МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіс свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди. Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський також засуджував вибірковість Amnesty International через її звіт про те, що українські військові нібито наражають на небезпеку цивільне населення: “І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час — ігнорується, то з цим не можна миритися”, — зауважив він.

Також очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що український офіс не був долучений до підготовки заяви Amnesty International щодо ЗСУ.

Довідка. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені”.