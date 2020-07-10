Порошенко не вітав Путіна з Днем Росії у 2014 році, – Пєсков

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.
Відповідаючи на запитання, чи вітав Порошенко 12 червня 2014 року Путіна з Днем Росії, Пєсков заявив: “Я не можу підтвердити цей факт, жодних обмінів вітальними посланнями, які протокольно передбачені за таких національних свят, не здійснювалося, не здійснюється і зараз, на жаль”.
Він додав, що йому невідомо про телефонні розмови Путіна і Порошенко, в яких би звучали такі привітання.
Пєсков також прокоментував достовірність оприлюднених депутатом Верховної ради Андрієм Деркачем аудіозаписів нібито бесіди Путіна і Порошенка.
“Мені невідомо про те, що така розмова могла мати місце, – підкреслив він. – Я також не можу нічого сказати про автентичність цього запису”, – сказав Пєсков.
- Нардеп від “Слуги народу” Ірина Верещук, посилаючись на фейк 6-річної давнини, запитала п’ятого президента України Петра Порошенка, навіщо він привітав президента Росії.
- У відповідь Порошенко звинуватив Верещук у брехні, назвавши це фейком і «прикладом кремлівської маніпуляції». Водночас депутатка з монобільшості наголосила, повністю впевнена у своїх словах і що цю інформацію легко можна перевірити.
- Вже після прямого ефіру програми “Свобода слова” на ICTV Верещук визнала, що свідомо використала інформацію про те, що президент Петро Порошенко “вітав Володимира Путіна з Днем Росії у 2014-му”.