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Порошенко не вітав Путіна з Днем Росії у 2014 році, – Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко нібито у 2014 році вітав президента РФ Володимира Путіна з днем Росії.

П’ятниця, 10 липня 2020, 15:18

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Відповідаючи на запитання, чи вітав Порошенко 12 червня 2014 року Путіна з Днем Росії, Пєсков заявив: “Я не можу підтвердити цей факт, жодних обмінів вітальними посланнями, які протокольно передбачені за таких національних свят, не здійснювалося, не здійснюється і зараз, на жаль”.

Він додав, що йому невідомо про телефонні розмови Путіна і Порошенко, в яких би звучали такі привітання.

Пєсков також прокоментував достовірність оприлюднених депутатом Верховної ради Андрієм Деркачем аудіозаписів нібито бесіди Путіна і Порошенка.

“Мені невідомо про те, що така розмова могла мати місце, – підкреслив він. – Я також не можу нічого сказати про автентичність цього запису”, – сказав Пєсков.

  • Нардеп від “Слуги народу” Ірина Верещук, посилаючись на фейк 6-річної давнини, запитала п’ятого президента України Петра Порошенка, навіщо він привітав президента Росії.
  • У відповідь  Порошенко звинуватив Верещук у брехні, назвавши це фейком і «прикладом кремлівської маніпуляції». Водночас депутатка з монобільшості наголосила, повністю впевнена у своїх словах і що цю інформацію легко можна перевірити.
  • Вже після прямого ефіру програми “Свобода слова” на ICTV Верещук визнала, що свідомо використала інформацію про те, що президент Петро Порошенко “вітав Володимира Путіна з Днем Росії у 2014-му”.
Теги: Путін, Дмитрий Песков, Петро Порошенко, Росія, телефонні переговори

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