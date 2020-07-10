Порошенко не вітав Путіна з Днем Росії у 2014 році, – Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко нібито у 2014 році вітав президента РФ Володимира Путіна з днем Росії.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Відповідаючи на запитання, чи вітав Порошенко 12 червня 2014 року Путіна з Днем Росії, Пєсков заявив: “Я не можу підтвердити цей факт, жодних обмінів вітальними посланнями, які протокольно передбачені за таких національних свят, не здійснювалося, не здійснюється і зараз, на жаль”.

Він додав, що йому невідомо про телефонні розмови Путіна і Порошенко, в яких би звучали такі привітання.

Пєсков також прокоментував достовірність оприлюднених депутатом Верховної ради Андрієм Деркачем аудіозаписів нібито бесіди Путіна і Порошенка.

“Мені невідомо про те, що така розмова могла мати місце, – підкреслив він. – Я також не можу нічого сказати про автентичність цього запису”, – сказав Пєсков.