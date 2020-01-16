П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заступився за прем'єра Олексія Гончарука на тлі скандалу з аудіозаписами. Політик натякнув, що до цього може бути причетний олігарх Ігор Коломойський.

Відповідний коментар оприлюднила прес-служба “ЄС”.

Порошенко наголосив, що оприлюднення записів ймовірних розмов під час наради у Гончарука – це не український сценарій.

“Я хочу сказати, що це не український сценарій. Бо цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені в розмові прем’єр-міністра і керівництва економічного блоку. Треба просто проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію для того, щоб протидіяти викликам і ризикам”, – заявив політик.

Порошенко зазначив, що в роздмухуванні скандалу зацікавлені Росія і “олігарх-колишній власник” націоналізованого “ПриватБанку”.

“Абсолютно неукраїнські сили намагаються роздмухувати псевдо скандал. Подивіться, на яких каналах вийшла в першу чергу атака на український Уряд – на російських каналах і на каналах одного відомого олігарха. Які причини цієї атаки? Тому що вони хочуть атакувати тих, хто захищає державну політику з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним. І через який виводилися десятки, а може й сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи”, – наголосив Порошенко.

Він уточнив, що “Європейська Солідарність” брати участі в цій атаці не буде.

Cитуація із записами прем’єра – це не український сценарій. Цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені у розмові прем’єра і керівництва економічного блоку, треба проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію, щоб протидіяти цим викликам і ризикам. Абсолютно неукраїнські сили намагаються роздмухувати псевдо-скандал. Подивіться на яких каналах вийшла атака на український уряд – на російських каналах. І на каналах одного відомого олігарха. Які причини атаки? Атакують тих, хто захищає державну політику, з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним і через який виводилися десятки, а може і сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи. Це і є справжня причина, і Європейська Солідарність брати участь у роздмухуванні скандалу не буде. Про це сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради. Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 16 січня 2020 р.