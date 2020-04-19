Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні вперше за багато років ми не пішли на Великдень до церкви. Звичайно, подумки ми всі – на службі Божій. Бо як казав наш Спаситель, де двоє чи троє зберуться разом в ім’я Його, там і Він серед нас”, – зазначив політик.
Він закликав українців в ці дні залишатися вдома і дивитися прямі трансляції богослужінь.
“Найбільший дар Божий – то життя. І ми маємо цінувати його”, – наголосив Порошенко.
Свій пост він супроводив онлайн-трансляцією Пасхального богослужіння Православної церкви України зі Свято-Михайлівського Золотоверхого кафедрального собору.
Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній, у свою чергу, зазначив, що цього року ми зустрічаємо Великдень у надзвичайних умовах.
“Цього року ми зустрічаємо Христове Воскресіння у надзвичайних умовах. Кілька останніх тижнів спонукали кожного зрозуміти, що вся круговерть справ цього світу не має значення без віри. Тільки усвідомлення того, що Бог є, що є вічне життя, що страждання і сама смерть – тимчасові, надають нашому життю сенс і значення. Тож нехай у ваших душах сьогодні та завжди перебувають надія, віра і любов”, – написав він у Facebook.
- У свято Великодня, 19 квітня, українці зможуть освятити традиційну випічку, паски в домашніх умовах.