П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко разом із сім'єю в Пасхальну ніч залишився вдома в зв'язку з карантинними обмеженнями через спалах коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні вперше за багато років ми не пішли на Великдень до церкви. Звичайно, подумки ми всі – на службі Божій. Бо як казав наш Спаситель, де двоє чи троє зберуться разом в ім’я Його, там і Він серед нас”, – зазначив політик.

Він закликав українців в ці дні залишатися вдома і дивитися прямі трансляції богослужінь.

“Найбільший дар Божий – то життя. І ми маємо цінувати його”, – наголосив Порошенко.

Свій пост він супроводив онлайн-трансляцією Пасхального богослужіння Православної церкви України зі Свято-Михайлівського Золотоверхого кафедрального собору.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній, у свою чергу, зазначив, що цього року ми зустрічаємо Великдень у надзвичайних умовах.

“Цього року ми зустрічаємо Христове Воскресіння у надзвичайних умовах. Кілька останніх тижнів спонукали кожного зрозуміти, що вся круговерть справ цього світу не має значення без віри. Тільки усвідомлення того, що Бог є, що є вічне життя, що страждання і сама смерть – тимчасові, надають нашому життю сенс і значення. Тож нехай у ваших душах сьогодні та завжди перебувають надія, віра і любов”, – написав він у Facebook.