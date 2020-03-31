Про це заявив п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко за підсумками голосування. Його коментар опублікувала прес-служба політсили.

Порошенко уточнив, що закон про землю був прийнятий “із урахуванням принципових правок “Європейської Солідарності”. За словами політика, документ дозволить сформувати цивілізований ринок землі, і при цьому не дасть розбазарити державні та комунальні земельні ресурси.

“Я ще раз наголошую – не йдеться про продаж землі, бо це була принципова позиція “Європейської Солідарності”, яку я маю честь очолювати. Ми наголосили, що єдина можливість, коли “Європейська Солідарність” підтримає запуск ринку, буде заборона продажу державної землі. 11 мільйонів гектарів, які належать державі, тобто українському народу, заборонено продавати цим законом. Це поправка “Європейської Солідарності”, і в залі вона проголосована. Земля, яка належить комунальній власності, муніципалітетам, також заборонена до продажу”, – зазначив Порошенко.

Політик додав, що також передбачена підтримка українських фермерів. Лише їм надана можливість володіти землею за межами 100 га.

“В цих умовах також зроблені великі кроки для того, щоб не допустити монополізацію землі агрохолдингами”, – наголосив Порошенко.

Він закликав не вірити фейкам про “тотальний розпродаж”, які поширюють деякі політики. Позиція останніх, за словами Порошенка, де-факто може призвести до дефолту України.

“Ми зберегли українську державну землю, ми зберегли комунальну власність і сьогодні надали право тільки тим, хто багато років володіє землею як мешканець, як той, хто її обробляє, самому визначати долю власної землі”, – заявив він.