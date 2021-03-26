У п'ятницю, 26 березня, лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко у телефонному режимі поспілкувався з послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Зазначається, що Порошенко та Сяньжун обговорили шляхи посилення співпраці у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.

Зокрема, Порошенко наголосив на вкрай загрозливій ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні та нагальній необхідності вакцинації українців.

Також він подякував китайській стороні за вияв солідарності шляхом постачання першої партії китайської вакцини до України та закликав продовжити спільні зусилля для ефективної протидії COVID-19.