Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.
Зазначається, що Порошенко та Сяньжун обговорили шляхи посилення співпраці у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.
Зокрема, Порошенко наголосив на вкрай загрозливій ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні та нагальній необхідності вакцинації українців.
Також він подякував китайській стороні за вияв солідарності шляхом постачання першої партії китайської вакцини до України та закликав продовжити спільні зусилля для ефективної протидії COVID-19.
- Раніше партія “Європейська солідарність” заявила про доцільність скликання засідання РНБО через зрив вакцинації та провал боротьби з пандемією.
- Вчора перша партія вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech прибула до України. Літак приземлився в аеропорту Бориспіль близько 19:00.
- #Букви розповідали, що відомо про COVID-вакцину китайського виробника Sinovac Biotech. Детальніше про це – у матеріалі.