П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Під час переговорів йшлося про деокупацію Криму.

Про це Порошенко поінформував на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, політик прибув до Туреччини для участі в Анталійському дипломатичному форумі. Цей захід відбувається вперше за участі понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представників академічних кіл, експертів та медіа.

Порошенко вже зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

А згодом провів переговори і з головою МЗС цієї країни.

“Під час Дипломатичного форуму в Анталії відбулася зустріч із міністром закордонних справ Туреччини, великим другом України Мевлютом Чавушоглу. Ми відзначили важливий прогрес у розвитку і зміцненні стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною, включно зі сферою безпеки і оборони”, – зазначив Порошенко.

Він уточнив, що висловив вдячність турецькій стороні за розширення військово-технічного співробітництва (зокрема за постачання високотехнологічних ударних безпілотників Bayraktar), а також за продовження програми реабілітації українських військовослужбовців та членів їхніх родин на території Туреччини.

Окремою темою переговорів стала ситуація в тимчасово окупованому Росією українському Криму.

“Туреччина відіграє важливу роль у відстоюванні прав кримськотатарського народу. З паном міністром ми також обговорили міжнародні зусилля з деокупації українського Криму, зокрема у контексті очікуваного запуску “Кримської платформи”. Вдячний турецькій стороні, передусім, президенту Ердогану, за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави”, – наголосив Порошенко.