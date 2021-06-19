Про це Порошенко поінформував на своїй сторінці в Facebook.
Як відомо, політик прибув до Туреччини для участі в Анталійському дипломатичному форумі. Цей захід відбувається вперше за участі понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представників академічних кіл, експертів та медіа.
Порошенко вже зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
А згодом провів переговори і з головою МЗС цієї країни.
“Під час Дипломатичного форуму в Анталії відбулася зустріч із міністром закордонних справ Туреччини, великим другом України Мевлютом Чавушоглу. Ми відзначили важливий прогрес у розвитку і зміцненні стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною, включно зі сферою безпеки і оборони”, – зазначив Порошенко.
Він уточнив, що висловив вдячність турецькій стороні за розширення військово-технічного співробітництва (зокрема за постачання високотехнологічних ударних безпілотників Bayraktar), а також за продовження програми реабілітації українських військовослужбовців та членів їхніх родин на території Туреччини.
Окремою темою переговорів стала ситуація в тимчасово окупованому Росією українському Криму.
“Туреччина відіграє важливу роль у відстоюванні прав кримськотатарського народу. З паном міністром ми також обговорили міжнародні зусилля з деокупації українського Криму, зокрема у контексті очікуваного запуску “Кримської платформи”. Вдячний турецькій стороні, передусім, президенту Ердогану, за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави”, – наголосив Порошенко.
- У жовтні президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган мали зустріч у Стамбулі. За її підсумками вони виступили зі спільною заявою. Турецька Республіка привітала співробітництво у рамках Кримської платформи, ініційованої Україною.
- У квітні Зеленський запросив Джастіна та Софі Трюдо на інавгураційний саміт Кримської платформи. Також був запрошений президент Польщі Анджей Дуда.
- В травні стало відомо, що Сполучені Штати Америки приєднаються до саміту Кримської платформи.
- Інавгураційний саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня.