П’ятий президент України та лідер політичної партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що ситуація на Донбасі вийшла з-під контролю. Тому Україна потребує зусиль іноземних партнерів.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

“Зазирнути в очі Путіну”, “просто перестати стріляти”, “домовитися десь посередині”, а ще створити “консультативну раду” з ОРДЛО, чи підтримати російську версію формули Штайнмаєра – все це вивело ситуацію з-під контролю. Ефективним є винятково ініціативний наступальний тиск на агресора за підтримки міжнародних партнерів”, – заявив Порошенко.

Він подякував Європейській народній партії, до якої належить і “Європейська Солідарність”, за постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Крім того, Порошенко особисто висловив подяку лідеру політсили Дональду Туску, з яким тиждень тому у нього відбулася ґрунтовна розмова.

“В Європарламенті фракція Європейської народної партії запропонувала посилити санкції проти РФ, а саме – від’єднати її від системи міжнародних платежів SWIFT, зупинити будівництво “Північного потоку-2”. А в разі подальших агресивних дій Кремля запровадити ембарго на російську нафту. Це – саме та мова, якою і треба говорити з Путіним”, – заявив Порошенко.

Він додав, що посилення зовнішньої загрози завжди потребує внутрішньої консолідації. За його словами, “Європейська Солідарність” підтримає будь-які підходи та ініціативи влади, які наближають хоча б на крок перемогу України у цій війні.