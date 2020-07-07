Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

В ефірі шоу Михайло Дворянчук, член консультаційної ради у справах ветеранів при президенті України заявив, що війну можна було “10 разів завершити до Іловайська”, проте зроблено цього не було, і звернувся з питанням про причини цього до п’ятого президенту України Петру Порошенко.

“Моральний дух у військах зараз високий. Але вкрай високим він був у 2014 році, коли були черги у військкоматах, люди були готові захищати Україну і Крим, який здали без бою. Потім відбувся бій за Донецький аеропорт, потім незрозумілі речі почали відбуватися. Коли ми заходимо в Донецьк 10 разів, але дають команду виходити з Донецька. […] Гіркін безперешкодно вийшов зі Слов’янська, вийшов в Донецьк, що дало йому можливість в Донецьку зайняти позиції і посилити там оборону і дочекатися російських військ які приходили в Іловайськ.

Розвідка передавала інформацію про пересування військових колон Російської Федерації і ніяких дій не відбувалося проти цього. У 2014 році, якраз на параді 24 серпня, коли ви виступали, йшов уже Іловайськ, ви жодного разу не сказали: “На Україну напала Росія. Мобілізуємо. Завершуємо цю війну”. Ми її до Іловайська могли завершити 10 раз, але чомусь так сталося, що не завершилося. Чому ми досі розхльобуємо наслідки ось такого?”, — запитав він.

Петро Порошенко своєю чергою нагадав, яким був стан української армії до моменту нападу Росії та чого українським військовослужбовцям вдалося домогтися, маючи мінімальну кількість резервів та ресурсів.

“Виявляється, Росія на нас не напала? Виявляється, ми самі з собою сиділи і розхльобували наслідки? […] Коли я був обраний на посаду президента України, був захоплений весь Донбас, в тому числі з Донецьком. І тільки мій наказ про початок контрнаступу і рішучі дії волонтерів, добровольців і воїнів Збройних сил України дозволили нам звільнити 2/3 окупованого Донбасу. І Маріуполь, і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк і Костянтинівку, і Краматорськ і Слов’янськ та інші. Так ось на сьогоднішній день: тоді Слов’янськ був звільнений, але не був оточений. Чому? Тому що військ не було. В операції брали участь 1,5 тисячі воїнів, з яких 2/3 стояли на блокпостах. Під час Іловайська не було жодного батальйону… Від Іловайська до Києва. Тому що було абсолютно нуль резервів. Не було танків, не було бронетехніки, тому що в такому вигляді нам дісталася армія. І це був старт відсічі російської агресії. І тоді ми зупинили російський наступ, сконцентрували ресурси, відбили і звільнили Донбас і зміцнили наші позиції, мобілізували світову коаліцію на підтримку. Якщо ми будемо стверджувати, що “російський військ не було ні в Криму, ні до 24 серпня [на Донбасі]” … Якщо ми святкували звільнення Слов’янська не від Росії, а від “незаконних збройних формувань”, як сказав пан Зеленський. Якщо ми не захищалися від російської агресії, а “мали елементи громадянської війни”… Це і є позиції гібридної війни, яка руйнує єдність в нашій країні”, — сказав він.

На відео з 1:06:00