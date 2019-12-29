Обмін полоненими, заради якого звільнили з-під варти екс-"беркутівців", був затіяний лише для того, щоб замести сліди злочинів на Майдані.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook п’ятий президент України Петро Порошенко.

Він наголосив, що після визволення колишніх “беркутівців” втрачається останній зв’язок із безпосередніми замовниками розстрілів на Майдані, які знаходяться в Росії.

“Рішення влади про обмін осіб, які причетні до злочинів проти учасників Революції Гідності, обірве останні ниточки до безпосередніх замовників злочинів, а вже зараз очевидно, що ці ниточки ведуть в Москву, до головного замовника — Путіна та його маріонетки Януковича”, – написав Порошенко.

Він зазначив, що прагнення російської сторони отримати по обміну екс-“беркутівців” є фактичним визнанням причетності Кремля до розстрілів активістів Майдану.

“Прагнення росіян отримати “беркутівців” під свою юрисдикцію є публічним визнанням причетності Кремля до масових розстрілів на Майдані, а операція по обміну полоненими знадобилася винятково для того, аби замести злочини, які стали початком військової інтервенції Росії в Україну”, – вказав Порошенко.

Аналогічну заяву оприлюднила і партія “Європейська Солідарність”. Політсила засудила рішення суду про звільнення колишніх “беркутівців” з-під варти.

“Європейська Солідарність” категорично засуджує включення до списків на обмін полоненими колишніх співробітників “Беркуту”, які причетні до вбивств Небесної сотні під час Революції Гідності. Росія завжди прагнула до включення їх до списків на обмін, але п’ятий президент України Петро Порошенко та наша політична сила завжди вважали такий формат неприпустимим… Не для того Росії знадобилась видача “беркутівців”, щоб організувати обмін полоненими, а для того Росії знадобився обмін полоненими, щоб отримати “беркутівців”. Тим більше викликає обурення згода української влади на видачу Росії важливих учасників і свідків злочинів російської агентури”, – сказано в заяві.

У політсилі впевнені, що втрата осіб, причетних до вбивств на Майдані, унеможливить покарання виконавців і замовників злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

“Відповідальність за це лежатиме виключно на нинішній владі і особисто президентові Зеленському”, – наголосили в партії.