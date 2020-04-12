Відповідну заяву оприлюднила прес-служба політсили.

Порошенко наголосив, що кримінальна справа проти колишнього народного депутата Тетяни Чорновол – це спроба влаштувати судилище над учасниками Революції Гідності. А ДБР, кероване адвокатом Віктора Януковича, стає інструментом цієї атаки.

“ДБР бреше. Революція Гідності почалася з розвороту нашої країни з дороги в Євросоюз до Росії і звірячого побиття студентів-євромайданівців 30 листопада 2013 року. Далі був ще жорстокіший розгін активістів і журналістів 1 грудня. Перед новим роком 2014-го мало не до смерті побили Тетяну Чорновіл, а вже в січні убили Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Юрія Вербицького. 18 лютого 2014 року справжнє побоїще у Маріїнському парку почалося не по обіді, а вранці. Я теж там був. Допомагав пораненим, яких били тітушки та розстрілювали беркутівці”, – зазначив Порошенко.

Політик додав, що нинішня влада віддала ДБР “на відкуп адвокату Януковича” Олександру Бабікову, який фактично керує тепер цим відомством.

“Тому кримінальна справа проти Тетяни Чорновол – це спроба атакувати та перекреслити цінності, на яких тримається наша незалежність. Це – намагання влаштувати російське судилище над всіма учасниками Майдану: від Героїв Небесної сотні до тих, хто підвозив дрова чи їжу. Це – ознака реваншу. Це – спроба переписати історію під диктовку Кремля”, – переконаний п’ятий президент.

“Але вона не вдасться. Бо є ми. Ми – носії пам’яті. Ми були там, і ми пам’ятаємо все. І нас багато. Значно більше, ніж куплених Януковичем бабікових”, – підсумував Порошенко.