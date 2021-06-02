Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко очолив рейтинг народних депутатів України, які здійснювали благодійні внески зі своїх заробітних плат у 2020 році.

Про це свідчать дані Громадянської мережі ОПОРА.

Так, у 2020 році Порошенко здійснив 14 благодійних внесків, загальна сума яких становила 739 тисяч гривень.

Додамо, що Фонд Порошенка з перших днів пандемії спільно з волонтерами забезпечував медиків необхідними засобами захисту. Лікарям передали понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche. Фонд також закуповував та фінансував ремонт понад 50 апаратів ШВЛ.

Волонтери, Фонд Порошенка та компанія Рошен забезпечили українців 50 тисячами продуктових наборів.

Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Понад сто апаратів доставили у медзаклади. Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.

Додамо, що у рейтингу нардепів-благодійників також опинилися:

Валерій Дубіль (ВО “Батьківщина”) перерахував 19 разів благодійні внески до БФ “Європа” на суму 626 тисяч гривень.

Вадим Новинський (позафракційний) – майже 573 тисяч грн пожертвував Міжнародному благодійному фонду на честь Покрови Пресвятої Богородиці;

Ігор Палиця (група “За майбутнє”) – 522 тисячі грн пожертвував Волинському КП “Будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки”;

Вадим Столар (Опозиційна платформа – За життя) – майже 497 тисяч грн відправив Білоцерківському дитячому будинку-інтернату;

Андрій Пузійчук (ВО “Батьківщина”) – понад 410 тисяч гривень перерахував ГО “Відродимо Житомирщину разом”;

Андрій Холодов (Слуга народу) – майже 360 тисяч грн перерахував БФ “Казкова країна”;

Давид Арахамія (Слуга народу) – адресно перераховував благодійну допомогу на користь 5 фізичних осіб: Седляр Ганни Опанасівни (12 тисяч), Беркової Антоніни Іванівни (30 тисяч), Тельпа Романа Денисовича (10 тисяч), Рибак Антоніни Кирилівни (20 тисяч) та Прими Сергія Миколайовича (30 тисяч);

Ірина Геращенко (Європейська Солідарність) – 16 разів жертвувала кошти із заробітної плати на користь УДСП “Охматдит” на загальну суму 66 тисяч гривень.

Віктор Медведчук (Опозиційна платформа – За життя) – майже 40 тисяч грн переховував “Благодійному фонду Оксани Марченко”;

Дмитро Разумков – перерахував майже 28 тисяч гривень Благодійному фонду “Таблеточки”;

Арсеній Пушкаренко – жертвував 10 тисяч КУ “Інклюзивно-ресурсний центр” Олевської міської ради;

Сергій Соболєв – здійснював внесок із зарплати на суму 2884 грн на користь Благодійного фонду “Таблеточки”