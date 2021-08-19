П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету нашої країни з часу проголошення незалежності в 1991 році.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року.

Респондентів попросили назвати політика чи політиків, які, на їхню думку, зробили найбільше для України. Запитання було відкритим, без варіантів відповіді (тобто респонденти повинні були самостійно назвати прізвища політиків).

Відтак, рейтинг очолив Петро Порошенко. 10,2% опитаних заявили, що п’ятий президент зробив найбільше для зміцнення державності та суверенітету України.

Далі в рейтингу йде другий президент України Леонід Кучма (його прізвище назвали 10% респондентів).

На третій позиції – очільник Народного руху України В’ячеслав Чорновіл (8,5%), а на четвертій – перший президент України Леонід Кравчук (6,1%).

Чинний президент нашої країни Володимир Зеленський зайняв п’яту позицію рейтингу (його прізвище назвали 5,6% опитаних).

На шостій позиції – третій президент України Віктор Ющенко (5,4%), а на сьомій – лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко (4,6%).

Президент-втікач Віктор Янукович отримав трохи більше 2% згадок респондентів (восьма позиція).

Не змогли визначитися з відповіддю 24,8% опитаних.

Дослідження проводилося в усіх регіонах України за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.