Адвокати лідера політичної партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка оскаржили рішення суду про силовий привід на допит в ДБР.

Про це повідомляє прес-служба політичної партії.

Адвокати вважають політичним рішення про силовий привід і подали скарги відразу до 5 різних інстанцій: Офіс Генерального прокурора, СБУ, Вищої Ради правосуддя, Апеляційного суду і Печерського суду.

“Перша заява подана в Службу безпеки України про злочинне втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ. Тільки таке втручання могло “розподілити” на цю справу, зокрема, одіозного суддю Сергія Вовка, який давно пов’язаний з соратником Януковича Андрієм Портновим”, – повідомляє адвокат Порошенко Ігор Головань.

Друга скарга спрямована до Офісу генпрокурора через порушення територіальної підсудності слідчим ДБР. На думку захисту Порошенка, суд повинен прийняти рішення згідно із запитом голови неіснуючого підрозділу бюро.

Третя скарга подана до Вищої Ради правосуддя, оскільки рішення про силовий привід приймалося судом в секретності, а Петру Порошенку не повідомляли про засідання.

Ще одна заява подана до Апеляційного суду через порушення принципу територіальної підсудності.