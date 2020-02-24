Про це повідомляє прес-служба політичної партії.
Адвокати вважають політичним рішення про силовий привід і подали скарги відразу до 5 різних інстанцій: Офіс Генерального прокурора, СБУ, Вищої Ради правосуддя, Апеляційного суду і Печерського суду.
“Перша заява подана в Службу безпеки України про злочинне втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ. Тільки таке втручання могло “розподілити” на цю справу, зокрема, одіозного суддю Сергія Вовка, який давно пов’язаний з соратником Януковича Андрієм Портновим”, – повідомляє адвокат Порошенко Ігор Головань.
Друга скарга спрямована до Офісу генпрокурора через порушення територіальної підсудності слідчим ДБР. На думку захисту Порошенка, суд повинен прийняти рішення згідно із запитом голови неіснуючого підрозділу бюро.
Третя скарга подана до Вищої Ради правосуддя, оскільки рішення про силовий привід приймалося судом в секретності, а Петру Порошенку не повідомляли про засідання.
Ще одна заява подана до Апеляційного суду через порушення принципу територіальної підсудності.
- У січні в Державному бюро розслідувань заявляли, що готуються до примусового приводу п’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка на допит в якості свідка.
- Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викликало на чергові допити п’ятого президента України Петра Порошенка у якості свідка у низці кримінальних проваджень.
- В партії “Європейська Солідарність” заявили, що Офіс президента Володимира Зеленського та Державне бюро розслідувань стежать за Петром Порошенком і графік допитів підганяють під графік міжнародних візитів.