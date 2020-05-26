Сьогодні п'ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка через ці картини викликали до Держбюро розслідувань.

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

“Хотів би висловити слова подяки й тим, без кого прискорення цієї виставки не було б можливим. Передусім це фактичному керівнику ДБР, адвокату Януковича Бабікову, куратору правоохоронних органів в Офісі президента адвокату Єфремова Смірнову, всій потужній команді ГПУ на чолі з керівником офісу генеральним прокурором Венедіктовою”, – зазначив Петро Порошенко.

Петро Порошенко зазначив, що картини були придбані й завезені в Україну задовго до його президентської каденції — ще у 2012 році.

“Картини ввезені законно. Для цього достатньо було просто подивитись в базу даних митної служби й не оббріхувати лідера опозиції. Намагатися оббрехати мене у своїх відосіках – у вас це не вийшло. Ви облили брудом себе, а намагалися облити брудом всю правоохоронну систему держави”, – наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що у нього є митні декларації до всіх 43 робіт. Ці документи також представлені біля входу на виставку.

Фото: “Європейська Солідарність”

П’ятий президент акцентував, що проти нього “намагаються склепати” хоч якусь справу, адже всі попередні провалилися.

“Ми розчарували тих, хто намагався склепати чергову кримінальну справу. З одного боку це добре, тому що вони, порушивши кільканадцять кримінальних справ … за більш як за рік роботи не знайшли нічого, і сьогодні уже пішли далі – 7, 10, 13 і 20 років тому, вони намагаються хоч щось знайти проти мене. Сьогодні це зазнало чергової поразки”, – сказав Порошенко.