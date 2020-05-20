П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що аудіоматеріали з "компроматом" на нього сфабриковані.

Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці в Facebook.

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко заявив, що оприлюднені записи є спробою “п’ятої колони Кремля” підірвати двопалатну підтримку США України.

“Проросійські провокатори прагнуть залишити нас сам на сам з Кремлем. І навіть не маскуються”, – зазначив Порошенко.

Він запевнив, що аудіоматеріали сфабриковані, але сировину для них могли отримати зокрема в Офісі чинного президента.

“Ще вчора я вважав, що дії проросійських маргіналів не варті занадто великої уваги. Проте, сьогоднішня пресконференція породила обґрунтовані підозри, що до цієї спецоперації причетний Офіс президента України”, – сказав Порошенко.

Він також закликав розслідувати, хто це зробив і кому це вигідно.