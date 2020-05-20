Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці в Facebook.
19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.
Порошенко заявив, що оприлюднені записи є спробою “п’ятої колони Кремля” підірвати двопалатну підтримку США України.
“Проросійські провокатори прагнуть залишити нас сам на сам з Кремлем. І навіть не маскуються”, – зазначив Порошенко.
Він запевнив, що аудіоматеріали сфабриковані, але сировину для них могли отримати зокрема в Офісі чинного президента.
“Ще вчора я вважав, що дії проросійських маргіналів не варті занадто великої уваги. Проте, сьогоднішня пресконференція породила обґрунтовані підозри, що до цієї спецоперації причетний Офіс президента України”, – сказав Порошенко.
Він також закликав розслідувати, хто це зробив і кому це вигідно.
- 14 листопада Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів, що прокурора Констянтина Кулика, який займався справою компанії Burisma, буде звільнено з прокуратури.
- У березні 2019 року в ГПУ повідомили, що прокурор Костянтин Кулик в порушення процесуального законодавства оголосив про підозру деяким чинним і колишнім чиновникам.
- У квітні Президент України Петро Порошенко заявив, що прокурор Костянтин Кулик отримав завдання звинуватити його у втручанні в “справу Курченка” від олігарха Ігоря Коломойського.