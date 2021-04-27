П’ятий президент України та лідер політичної партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко озвучив свої пропозиції щодо мирного процесу на Донбасі, а також нагадав Офісу президента про “червоні лінії”.

Про це він заявив у відеозверненні.

Пропозиції

Налагодження механізму регулярної роботи над зміцненням міжнародної коаліції на підтримку України, а також узгодження дій з міжнародними партнерами.

Порошенко наголосив, що варто шукати й знаходити формулу посилення спільного тиску на агресора, а не розпорошувати зусилля свої й партнерів нескінченним спамом “сирих” ідей.

Порошенко наголосив, що Україна сьогодні має чимало іноземних союзників, однак ідея розширення нормандського формату може підірвати довіру з боку Німеччини, Франції та Євросоюзу.

Підтримка чинних переговорних форматів та майданчиків, а не створювання нових.

Порошенко впевнений, що своїми непродуманими ініціативами Банкова ризикує зламати хай і недосконалий, але єдиний наявний формат перемовин щодо миру на Донбасі.

“Навіть натяк з Києва на можливий вихід з Мінська стане для росіян дуже зручним приводом для нової ескалації й уникнення від відповідальності. Слід пам’ятати ще й те, що мінські домовленості прив’язані до санкційного тиску на Кремль. Не формати слід шукати, а формулу пресингу на Путіна. Перш за все, слід працювати над змістом, а не займатися сценаріями відосиків. Не чуєте нас, почуйте Вашингтон, з якого буквально вчора нагадали, що мінські домовленості є основою для дипломатичного врегулювання російської агресії”, – заявив Порошенко.

Розгортання миротворців ООН на окупованій частині Донбасу. Цей спосіб здатен забезпечити безпеку і стабільність у регіоні та вгамувати агресивні апетити Кремля.

Порошенко зазначив, що потрібно й повернутися до дорожньої карти реалізації Мінська за принципом “спочатку безпека”,

“Влада має відмовитися від принципу “неприйнятно все те, що запропонував Порошенко”. Зеленський має діяти не мені на зло, а на користь України”, – додав лідер “ЄС”.

Усвідомлення ролі США у врегулюванні ситуації на Донбасі та у процесі пошуку миру і тиску на Росію. За словами Порошенка, українська влада мала б зняти низку подразників, породжених в недавньому минулому через її непрофесіоналізм та дипломатичну недосвідченість.

“Йдеться, для прикладу, про експертизу голосу Президента США на так званих плівках Байдена-Порошенка, інспіровану російським агентом Деркачем. Про підтримку американських санкцій проти Коломойського, Деркача і нових персональних та секторальних санкцій Америки проти Росії, а головне – продовження демократичних реформ в Україні”, – заявив він.

Розробка стратегії щодо вступу в НАТО та старт її реалізації. Порошенко зазначив, що влада нарешті зрозуміла важливість вступу України в Альянс. Однак тепер необхідні результативні дії.

“Ми очікуємо, що Володимир Зеленський доб’ється запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 14 червня цього року, і переконає його учасників надати Україні План дій щодо членства”, – додав п’ятий президент.

“Червоні лінії”

Неприпустимість будь-якої ревізії конституційно закріпленого європейського та євроатлантичного курсу України. Жодних поступок в питанні національної ідентичності, а саме української мови й української церкви. Жодних виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу до повноцінного і чіткого, всеохопного гарантування безпеки, деокупації й відновлення контролю над кордоном. Жодних компромісів в питанні Криму, в тому числі щодо постачання води, бо відповідальність за забезпечення водою має нести російська окупаційна влада, аж поки півострів не повернеться під суверенітет України. Ніяких пробачень Путіну за його агресію.

“Судові позови й справи, для притягнення до відповідальності Кремля мають і далі бути в пріоритеті. Скільки б років не пройшло, Москва повинна відповісти за вбивства українців і порушення норм міжнародного права. Злочини Путіна перед Україною не мають терміну давності. Шкода, що з 2019 року Зеленський не подав жодного нового позову”, – додав Порошенко.