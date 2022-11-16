Про це повідомила “Європейська Солідарність”.

Передачу тягача погодили з командуванням ЗСУ. Він зможе транспортувати німецькі Panzerhaubitze та польські Krab.

“Цей американський 8-ми колісний велетень може заходити в будь-яку багнюку і витягати на позиції артилерійські системи набагато швидше, ніж це робилося раніше”, – пояснили у повідомленні.

Порошенко наголосив, що після вчорашнього масового обстрілу цей тягач “чекають ще більше”. За його словами, після отримання Oshkosh ворог відчує “швидкість та міць нашої артилерії”.

Фото: “Європейська Солідарність”

Тягач практично новий. Він має лише 286 миль пробігу, а його корисне навантаження становить 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 було розроблено для транспортування танків Abrams.

Глава “ЄС” назвав передачу тягача після обстрілу дуже символічною..

Фото: “Європейська Солідарність”

“Вчора відбулася, можливо, найбільша з початку війни ракетна атака на  Україну. Цю ніч 10 мільйонів українців провели без світла, і це не перша ніч. Для чого Путін, маніяк, це робить? Для того, щоб спробувати зламати наш бойовий дух. А це лише посилює нашу єдність, це посилює нашу лють. І це примушує нас робити ще більше для того, щоб наблизити нашу з вами перемогу”, – додав Порошенко.

Стосовно придбання двох танкових тягачів Oshkosh стало відомо на початку осені. 14 вересня Фонд Порошенка і ГО “Справа Громад” отримали експортні ліцензії Державного департаменту США.

Фото: “Європейська Солідарність”

Oshkosh призначений для транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів.

Фото: “Європейська Солідарність”