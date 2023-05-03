Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

Окрім комплексу БпЛА Poseidon, команда Петра Порошенка привезла артилеристам 5 вантажівок DAF, 5 мобільних лазне-пральних комплексів і пересувну автомайстерню.

“Традиційно до “пташок” ми передаємо комплекс керування дронами. Тут є все необхідне обладнання: генератор, Старлінк, джерело безперебійного живлення, і, головне, робочі місця – для оператора, пілота, коригувальника вогню та командира. Воїни дуже зраділи, бо це значно спростить їхню роботу. Приїхав, запустив “пташку” в небо, побачив ціль, влупив вогняним дощем по окупантах”, – розповів п’ятий президент України.

Своєю чергою, пересувна авторемонтна майстерня дає військовим змогу не витрачати час на евакуацію підбитої техніки, а лагодити безпосередньо на місці. Майстерню оснащено всім необхідним: верстатами, генератором, зварювальним апаратом, краном, лебідкою та іншим важливим обладнанням.

“Армія готується до наступу, і їй дуже потрібні “очі”, які далеко бачитимуть і робитимуть пекло для окупанта. Не маю жодних сумнівів, що наші артилеристи знайдуть не одну ворожу базу боєприпасів, резерв техніки та казарми. І буде БУМ”, – резюмував Петро Порошенко.

Раніше народна депутатка з “Євросолідарності” Вікторія Сюмар оголосила збір коштів на БпЛА Poseidon, на який відгукнулося понад півтори тисячі осіб, і не лише з Київщини. Доклалися до збору через проєкт “Очі арти” і телеканал “Прямий” та “5 канал”. Решту суми закрив Фонд Порошенка. У комплекті – три безпілотники, кожен з яких коштує 100 тисяч євро.

Поки тривав збір, бійці бригади проходили у навчальному центрі 6-тижневе навчання, як керувати цими потужними БпЛА.