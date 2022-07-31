Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.

Комплекс куплений за кошти волонтерів ГО “Справа Громад” та Фонду Порошенка.

Порошенко розповів, що безпілотники H10 Poseidon Mk II мають дальність роботи до 150 кілометрів і висоту до 4000 метрів. Крейсерська швидкість – 75 км/год.

“Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів”, – наголосив політик.









Порошенко передав Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon // 5 фото

Він додав, що нинішня війна – це в першу чергу війна дронів та артилерії, тому ЗСУ потрібують великої кількості безпілотних апаратів.

Оператори безпілотника зазначають, що Poseidon оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням. Також вони повідомили, що безпілотники H10 Poseidon Mk II мають алгоритм протидії засобам радіоелектронної боротьби: “Є правила, проти РЕБу. Коли пропадає відео, можна відеочастоти одразу на ходу поміняти і вони не можуть заглушити таким чином. Інерційна система також є. Нас попередили про алгоритм дій, якщо РЕБом заглушили”.

Петро Порошенко наголосив, що військові потребують більше таких безпілотників, аби вдало провести контрнаступ, для здійснення якого в України є півтора місяця.

“Об’єднаємося, робимо все, щоб відбувся контрнаступ. Контрнаступ – це єдине, що здатно зупинити росіян. Ми з вами маємо зробити все, щоб допомогти і наблизити перемогу, маємо зробити все, що від нас залежить для того, щоб бути пліч-о-пліч з нашими воїнами. Не можеш бути зараз в Збройних Силах – допомагай армії. Не можеш допомагати – перерахуй гроші. Ці півтора місяця є визначальними. Ми маємо зробити, рвонути цю штангу і зробити все можливе для того, щоб українські воїни мали все, що необхідно”, – резюмував Петро Порошенко.