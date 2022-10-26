Порошенко передав для ЗСУ комплекси БПЛА «Очі Арти», котрі пройшли офіційні випробування

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко передав на фронт ще два комплекси безпілотників проєкту "Очі Арти" на базі БПЛА Poseidon. За його словами, техніка блискуче пройшла офіційні випробування, а через кілька днів відбудеться випуск фахівців з управління цими комплексами.

Про це політик повідомив у Facebook.

Він зазначив, що 6 великих “птахів” були представлені 26 жовтня для передачі у війська.

“Птахи” – круті, з удосконаленою системою захисту, функцією протидії засобам радіоелектронної боротьби, з покращеними програмними характеристиками. Для чого це робиться? Щоб арта русню накрила”, – пояснив Порошенко.

Він зауважив, що додатково до цього – 4 станції управління безпілотними апаратами, а ще є і спеціальні комплекси дистанційного управління, які роблять роботу пілота і оператора набагато більш комфортною. Також політик вказав на елементи ударного дрона.

“Отже сьогодні ми не тільки бачимо ворога, а й є можливість знищувати”, – наголосив Порошенко.

Політик розповів, що 26 жовтня з 9:00 ранку комісія, уповноважена ЗСУ, проводила ретельні випробування кожного дрону. Перша позиція – здатність операторами на швидкий підйом, швидку атаку. Друга позиція – відстань на 50 км. А також висота, характеристики камери, тепловізора. Третя позиція – це здатність утримувати від атак ворожих засобів радіоелектронної боротьби. За його словами, “пташки” пройшли ці випробування на “відмінно”.

Окрім цього, Порошенко зауважив, що через декілька днів відбудеться перший випуск школи пілотів у навчальному центрі. До управління цими “пташками” допустять тих, хто пройшов навчання, склав іспити, та буде з великим досвідом “бити русню”.

“Чому така ретельна процедура? Тому що лише ці шість пташок коштують майже 26 мільйонів гривень. З яких половина, 13 мільйонів, це Фонд Порошенка, а половина – це ви. Я думаю, що з кожним тижнем у нас буде дедалі більше “пташок” для того, щоб арта русню накрила. І вона накриє. І перемога буде за нами”, – наголосив п’ятий президент.

У серпні Петро Порошенко повідомив про великий контракт з виробниками безпілотників. Підрозділам десантно-штурмових військ вже передали три подібних комплекси. Кошти на БПЛА збирають волонтери ГО “Справа Громад”, Фонд Порошенка подвоює зібрану суму.