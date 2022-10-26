Порошенко передав для ЗСУ комплекси БПЛА «Очі Арти», котрі пройшли офіційні випробування

Про це політик повідомив у Facebook.
Він зазначив, що 6 великих “птахів” були представлені 26 жовтня для передачі у війська.
“Птахи” – круті, з удосконаленою системою захисту, функцією протидії засобам радіоелектронної боротьби, з покращеними програмними характеристиками. Для чого це робиться? Щоб арта русню накрила”, – пояснив Порошенко.
Він зауважив, що додатково до цього – 4 станції управління безпілотними апаратами, а ще є і спеціальні комплекси дистанційного управління, які роблять роботу пілота і оператора набагато більш комфортною. Також політик вказав на елементи ударного дрона.
“Отже сьогодні ми не тільки бачимо ворога, а й є можливість знищувати”, – наголосив Порошенко.
Політик розповів, що 26 жовтня з 9:00 ранку комісія, уповноважена ЗСУ, проводила ретельні випробування кожного дрону. Перша позиція – здатність операторами на швидкий підйом, швидку атаку. Друга позиція – відстань на 50 км. А також висота, характеристики камери, тепловізора. Третя позиція – це здатність утримувати від атак ворожих засобів радіоелектронної боротьби. За його словами, “пташки” пройшли ці випробування на “відмінно”.
Окрім цього, Порошенко зауважив, що через декілька днів відбудеться перший випуск школи пілотів у навчальному центрі. До управління цими “пташками” допустять тих, хто пройшов навчання, склав іспити, та буде з великим досвідом “бити русню”.
“Чому така ретельна процедура? Тому що лише ці шість пташок коштують майже 26 мільйонів гривень. З яких половина, 13 мільйонів, це Фонд Порошенка, а половина – це ви. Я думаю, що з кожним тижнем у нас буде дедалі більше “пташок” для того, щоб арта русню накрила. І вона накриє. І перемога буде за нами”, – наголосив п’ятий президент.
У серпні Петро Порошенко повідомив про великий контракт з виробниками безпілотників. Підрозділам десантно-штурмових військ вже передали три подібних комплекси. Кошти на БПЛА збирають волонтери ГО “Справа Громад”, Фонд Порошенка подвоює зібрану суму.
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