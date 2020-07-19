Про це повідомила пресслужба “ЄС”.

Зокрема, 1000 тестів отримала Тернопільська університетська лікарня, ще по 400 тестів – Тернопільська міська лікарня № 2 та Теребовлянська центральна районна лікарня.

“Ви відкривали цей корпус, він оснащений, мабуть, найпотужніше з усіх лабораторних центрів країни. Я дякую за ту допомогу, яку ви постійно надаєте нашому колективу. Ми добре розуміємо вартість лабораторного оснащення, ці методики, які ви даєте, дають нам можливість моніторити ситуацію в колективі. Це вже друга серія тестів, яку ми отримуємо. За першою програмою майже 300 працівників було протестовано. На жаль, епідеміологічна ситуація не покращується, і ми повинні розуміти, що моніторинг медичного персоналу – це одна з найважливіших цілей”, – наголосив генеральний директор Тернопільської університетської лікарнї Василь Бліхар.

Водночас, Порошенко зауважив, що влада обіцяла медикам захист, натомість 900 тон масок на початку епідемії були вивезені за кордон.

“Наша команда, бачачи незграбність дій влади, завезла 130 тисяч захисних антивірусних костюмів найвищої якості. І я щасливий, що ми захистили сотні, а може й тисячі лікарів. Більше трьох тисяч потрапило саме в Тернопільську область. Додатково завезли захисні маски, антивірусні окуляри, пульсоксиметри. Відновили апарати ШВЛ. Завезли унікальні надсучасні тести. Тести безкоштовні. Вони щойно розроблені, розробка завершилася 10 травня, а вже 17 травня перша партія була в Україні. 2 тисячі тестів за рахунок нашої команди у Тернопільську область було поставлено в минулому місяці. Сьогодні – ще майже 2 тисячі тестів. В першу чергу лікарі мають пройти найнадійніше тестування для то, щоб знайти антитіла і провести діагностику. Я дуже хотів би, щоб наші лікарі були захищені”, – зазначив він.

Крім того, лідер “ЄС” нагадав, що ініціював запровадження страхування для медиків на випадок захворювання коронавірусною хворобою. Проте монобільшість фактично обдурила лікарів, вихолостивши закон про страхування.

“Просто обманули лікарів. У нас було – ті, хто захворів, отримують компенсацію від держави стільки, скільки отримує поранений воїн. В залежності від важкості хвороби 100-200-300 тисяч. Не дай Боже, хвороба призвела до трагічного наслідку – мільйон шістсот тисяч. Щодо страхування лікарів від хвороби вони сказали: тільки тоді, коли лікар стане інвалідом. Але від коронавірусу інвалідами не стають. Або помирають, або одужують. І ви просто дурите людей”, – наголосив він.