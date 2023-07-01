Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на Донеччині передав кільком бригадам десантно-штурмових військ велику партію техніки і боєприпасів та оголосив про купівлю для ЗСУ 55 потужних тягачів Foden i DAF з Великої Британії.

Джерело: пресслужба “Євросолідарності”









Порошенко передав на фронт велику партію військової допомоги та повідомив про новий контракт на 55 потужних тягачів // 5 фото

Для 25-ої бригади надали автобус для перевезення особового складу, електроніку для командних пунктів та партію гранат ВОГ, які скидають з квадрокоптерів на позиції росіян.

Для 36-ї бригади морпіхів привезли лазне-пральний комплекс та гранати ВОГ.

80-а бригада отримала лазне-пральні комплекси та 5 вантажівок DAF.

“Чим більше в нас буде засобів вогневого ураження, тим більше ми зможемо знищити ворогів і врятувати життя наших воїнів”, – зазначив військовий.

Також Фонд Порошенка та ГО “Справа Громад” уклали контракт на купівлю для ЗСУ 55 потужних тягачів Foden i DAF з Великої Британії.

“Вчора ми завершили переговори, і я уклав контракт разом зі “Справою громад” на 55 таких машин. Це будуть Foden і DAF. DAF – це більш сучасна модернізація. 55 машин – це мрія артилеристів, мрія десантників. Це те, що потрібно на передку. І це те, що робить наші Збройні Сили ще більш потужними”, – наголосив Порошенко.

Одну з перших вантажівок Foden отримала 77-а ОДШБр.

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Фонд Порошенка з волонтерами ГО “Справа Громад” передали у війська техніку та оснащення на суму 3 млрд грн.

“Моральний дух у наших хлопців високий. А ми щасливі їм допомагати”, – сказав Порошенко.