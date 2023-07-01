Джерело: пресслужба “Євросолідарності”
Порошенко передав на фронт велику партію військової допомоги та повідомив про новий контракт на 55 потужних тягачів // 5 фото
Для 25-ої бригади надали автобус для перевезення особового складу, електроніку для командних пунктів та партію гранат ВОГ, які скидають з квадрокоптерів на позиції росіян.
Для 36-ї бригади морпіхів привезли лазне-пральний комплекс та гранати ВОГ.
80-а бригада отримала лазне-пральні комплекси та 5 вантажівок DAF.
“Чим більше в нас буде засобів вогневого ураження, тим більше ми зможемо знищити ворогів і врятувати життя наших воїнів”, – зазначив військовий.
Також Фонд Порошенка та ГО “Справа Громад” уклали контракт на купівлю для ЗСУ 55 потужних тягачів Foden i DAF з Великої Британії.
“Вчора ми завершили переговори, і я уклав контракт разом зі “Справою громад” на 55 таких машин. Це будуть Foden і DAF. DAF – це більш сучасна модернізація. 55 машин – це мрія артилеристів, мрія десантників. Це те, що потрібно на передку. І це те, що робить наші Збройні Сили ще більш потужними”, – наголосив Порошенко.
Одну з перших вантажівок Foden отримала 77-а ОДШБр.
З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Фонд Порошенка з волонтерами ГО “Справа Громад” передали у війська техніку та оснащення на суму 3 млрд грн.
“Моральний дух у наших хлопців високий. А ми щасливі їм допомагати”, – сказав Порошенко.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко зазначив, що ця війна – це перш за все битва за логістику. Політик спільно з волонтерами ГО “Справа Громад” системно постачає ЗСУ необхідні вантажні автомобілі, кількість яких вже обчислюється сотнями. Нині на потреби українських армійців також підготували велику партію техніки.
- Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко повідомив про закупівлю ще однієї партії потужних тягачів Foden для потреб Збройних сил України. Вони здатні за лічені хвилини розвантажити контейнер з боєприпасами чи завантажити підбиту техніку для евакуації.
- Гусеничний бронетранспортер британської армії FV103 Spartan, на який зібрав кошти Фонд Сергія Притули, зараз експлуатується українською армією на сході України.
- Лідер фракції “Європейська солідарність” Петро Порошенко придбав для підрозділів Збройних Сил півтисячі тепловізорів, які найближчим часом передадуть на фронт.