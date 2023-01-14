П'ятий президент Петро Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА "Poseidon", які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Йдеться про дев’ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

За словами Порошенка, три комплекси Poseidon — інноваційна розробка, яку придумали технарі “Справи Громад”.

Кунги були створені на основі DAF. П’ятий президент повідомив, що всередині машин є абсолютно все, що було потрібно військовим для ефективної роботи.

“Раніше ми організували навчання для декількох бригад, де будуть майбутні пілоти “Посейдонів”. І сьогодні я з великою радістю привітав їх з отриманням сертифікатів. Переконаний, що наші залізні пташки у руках справжніх професіоналів. І вони використають їх можливості на всі 100%”, — додав Порошенко.

Військовослужбовиця ЗСУ з позивним “Веда” розповіла, як проходило навчання операторів БПЛА: “програма дуже насичена, режим пришвидшений. І сьогодні, по суті, ми вже випускники, які отримали дозвіл керувати такими великими класними пташками”, — сказала вона.

“Я можу відверто сказати, що настільки потужний, настільки технічно просунутий комплекс до мене в руки потрапив вперше. Мені є з чим порівнювати. Це суттєво покращить роботу аеророзвідки, коригування артилерії, коригування вогневого ураження”, — зазначив військовослужбовець ЗСУ “Кіт”.

Комплекси передають 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, а також 17-й Криворізькій танковій бригаді імені Костянтина Пестушка.