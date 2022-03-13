Про це повідомляється на сайті “Європейської Солідарності”.

Допомога ЗСУ зібрана за сприяння “Фонду Порошенка” і великої кількості благодійників. Бойові пікапи назвали “бандеромобілями”, на них навіть є відповідні наліпки.

Фото: Європейська Солідарність

Фото: Європейська Солідарність

“Сьогодні у нас 17-й день війни. 17-й день, коли вся Україна мобілізована для того, щоб дати відсіч російсько-фашистським агресорам. 17-й день, коли світ ніколи не буде таким, як був до цього. І сьогодні команда однодумців робить дуже великий внесок Збройним Силам України”, – заявив Петро Порошенко.

Усі 450 бронежилетів до кінця цього дня будуть розподілені Збройним Силам України.

Фото: Європейська Солідарність

Також налагоджене переобладнання цивільного автомобіля “Пікап”. Авто оснащене бронезахистом, встановлений також ПКМ “Покемон”. Сектор обстрілу авто – 360 градусів.

Фото: Європейська Солідарність

Фото: Європейська Солідарність

Серед них автомобілів – “Тритон”, який був виготовлений “Кузнею на Рибальському”. Він може долати водні перешкоди. “Тритон” має протимінне посилення, витримує вогонь крупнокаліберного кулемета й озброєний кулеметом “Утьос”.

З перших днів вітчизняної війни Петро Порошенко займається забезпеченням підрозділів тероборони та ЗСУ озброєнням і засобами захисту. Зокрема, він взяв під патронат 206-й батальйон тероборони Києва та кілька підрозділів ТРО столичної області.