П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом з бійцями 206-го батальйону тероборони Києва передали бійцям ЗСУ та побратимам з тероборони 450 бронежилетів, повнопривідні вантажівки та спеціально оснащені пікапи, посилені бронею та озброєні кулеметами ПКМ.

Про це повідомляється на сайті “Європейської Солідарності”.

Допомога ЗСУ зібрана за сприяння “Фонду Порошенка” і великої кількості благодійників. Бойові пікапи назвали “бандеромобілями”, на них навіть є відповідні наліпки.

“Сьогодні у нас 17-й день війни. 17-й день, коли вся Україна мобілізована для того, щоб дати відсіч російсько-фашистським агресорам. 17-й день, коли світ ніколи не буде таким, як був до цього. І сьогодні команда однодумців робить дуже великий внесок Збройним Силам України”, – заявив Петро Порошенко.

Усі 450 бронежилетів до кінця цього дня будуть розподілені Збройним Силам України.

Також налагоджене переобладнання цивільного автомобіля “Пікап”. Авто оснащене бронезахистом, встановлений також ПКМ “Покемон”. Сектор обстрілу авто – 360 градусів.

Серед них автомобілів – “Тритон”, який був виготовлений “Кузнею на Рибальському”. Він може долати водні перешкоди. “Тритон” має протимінне посилення, витримує вогонь крупнокаліберного кулемета й озброєний кулеметом “Утьос”.

З перших днів вітчизняної війни Петро Порошенко займається забезпеченням підрозділів тероборони та ЗСУ озброєнням і засобами захисту. Зокрема, він взяв під патронат 206-й батальйон тероборони Києва та кілька підрозділів ТРО столичної області.