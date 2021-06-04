Про це інформує пресслужба “ЄС”.

Зокрема, Порошенко зазначив, що в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років та окупації частини Донбасу Україна була змушена купувати вугілля в Росії. Він зауважив, що має вичерпні пояснення, чому це було необхідно тоді.

“В умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії. Завозити з державних шахт. Наш Уряд і наше Мінпаливенерго завозили вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно порожніх вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію”, – пояснив Порошенко.

Однак він не розуміє, чому нинішня влада відновила співпрацю з країною-агресором. Порошенко закликав Зеленського пояснити йому та суспільству цю ситуацію.

“Я думаю, нехай зараз Зеленський пояснить, чому в 2020-2021 році на мільярд доларів він купує електроенергію і купує вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні”, – наголосив Порошенко.

Додамо, що Порошенка викликали у якості свідка у справі про держзраду кума Путіна Віктора Медведчука. Тому політик кілька слів розповів про відносини одного з лідерів ОПЗЖ та президента.

“Я не знаю, чому у 2021 році Зеленський посварився з Медведчуком, але хочу наголосити, що у 2019 році всі канали Медведчука – і 112, і Ньюсван, і ЗІК, який він купив пізніше, вже при Зеленському, і 1+1 дуже жваво і дуже рішуче підтримували Зеленського під час виборчої кампанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою…Ми зараз бачимо, що замість того, щоб боротися з Путіним, Зеленський зранку до вечора намагається боротися з Порошенком. Пане Зеленський, ми зупинили Путіна у 2014-15 роках. Ми не боялися і не боїмося Путіна, ну а вас – й поготів”, – зауважив Порошенко.

При цьому Порошенко заявив, що за власною ініціативою сьогодні дав вичерпні пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака.

Адвокат Ігор Головань додав, що “слідство має бути супер задоволене тими поясненнями, які дав Петро Олексійович. І у нього немає бути більше жодних питань”.

“Наголошу, що мова йде про провадження, де підозрюваними є Медведчук і Козак. Вони народні депутати, наскільки я знаю. І це провадження розслідується відповідно до підслідності Державним бюро розслідувань. Але як ми бачимо, ДБР вже не наважується допитувати Петра Олексійовича і передає цю місію слідчим СБУ. Це окрема історія”, – говорить Головань.

Крім того, він заявив, що походження так званих “плівок Медведчука” викликає запитання навіть у слідчих.

“Щодо Бігуса – це дуже дивна для мене ситуація, коли невідомого походження якісь записи. І найбільш дивне, що навіть слідство, наскільки ми зараз зрозуміли, не дуже розуміє, звідки це все взялося”, – говорить Головань.

Водночас інших адвокат Порошенка Ілля Новіков зазначив, що поставив перед слідчим питання, чи хочуть вони наразі отримати будь-які документи чи предмети від свідка Порошенка.

“Ми отримали офіційну відповідь “Ні”. Тому якщо ми почуємо найближчим часом, що слідство вийде з клопотанням про обшук в приміщеннях, належних до Порошенка чи його політичної партії, ми будемо впевнені, що або нам збрехали, або в них несподівано змінилися пріоритети. На дату 4 червня слідство не потребувало жодних документів, предметів і не бачило жодної необхідності здійснювати будь-які обшуки в приміщеннях, пов’язаних з Петром Порошенком. Це дуже важливо”, – наголосив Новіков