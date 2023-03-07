Порошенко підготував армійцям вдосконалені комплекси БПЛА Poseidon

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО "Справа громад" передадуть на фронт ще два комплекси на базі БПЛА Poseidon і вантажівок DAF. Політик зазначив, що відповіддю суспільства на страшні злочини росіян має бути ще більша допомога ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Порошенко прокоментував відео з полоненим українським військовослужбовцем, котрий беззбройний вигукнув гасло “Слава Україні”, за що був розстріляний росіянами.

“Воля, або смерть!” – вчора вся Україна і весь світ побачив як це виглядає. Український герой продемонстрував це. А наше з вами завдання, завдання Збройних Сил знайти і знешкодити кожного, хто до цього причетний – їх, їхніх командирів, виконавців, всіх. А щоб це не залишалося просто закликом, кожен з нас має зробити все для того, щоб сприяти цьому”, – наголосив політик.

Він висловив переконання, що у цьому допоможуть Poseidon – комплекси, які фактично чи не єдині здатні протидіяти засобам радіоелектронної боротьби. Два повноцінні комплекси готують до негайної передачі.

Разом із безпілотниками у війська передають два мобільних пункти управління на базі британських DAFів.

Також в комплекс входить генератор для безперебійної роботи. Як зазначив п’ятий президент, комплекс має дуже високу прохідність, “є антенне поле і є очі розвідників, очі арти, очі танків, яким не здатна протистояти РФ”.

Порошенко висловив вдячність усім, хто доєднується до цього та наголосив, що “жоден вбивця не уникне справедливого покарання”.

16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Перший комплекс БПЛА передали Десантно-штурмовим військам у липні 2022 року. Політик також передав комплекс БПЛА Poseidon розвідникам 131-го батальйону, який брав участь у звільненні Снігурівки та херсонських земель.

14 січня лідер “”ЄС” передав у війська три комплекси, які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев’ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами. Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати.