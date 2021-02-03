П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що підтримує рішення РНБО про припинення мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik, які пов'язують з кумом російського президента Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.

“Канали групи Медведчука стали відвертим знаряддям російської інформаційної війни проти України. І у цій війні Україна має право і повинна захищатися, використовуючи для цього всі наявні інструменти”, – заявив Порошенко.

Проте він обурений тим, що президент два роки тягнув з цим рішенням.

“У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його. Це — відповідь тим, хто всю ніч по команді Банкової волав “а чому ж це рішення не прийняв Порошенко”, – заявив він.

Також Порошенко поцікавився, чому рішення РНБО не стосується каналу “Наш”, “де російські пропагандисти атакують нашу армію і вимагають притягення до відповідальності наших воїнів”.

Він висловив сподівання, що свою політичну позицію влада підкріпить солідним правовим обгрунтуванням.

“Тим не менше політично ми підтримуємо рішення РНБО як таке, що направлене на захист України. Ми розуміємо, що воно стало прямим наслідком американських санкцій проти представників російської п’ятої колони, які проводили свої кампанії на зазначених телеканалах”, – зазначив п’ятий президент.