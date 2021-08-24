Лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко після нападу на Марші Патріотів провів зустріч з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.

Про це повідомила пресслужба партії “Європейська солідарність”.

Як сповіщалося, сьогодні у Києві з нагоди Дня Незалежності пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь тисячі громадян.

Під час заходу на п’ятого президента було скоєно напад — його облили зеленкою саме тоді, коли Порошенко збирався на зустріч із Домбровскісом.

Але попри напад, зустріч Порошенка з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом все ж відбулася.

Порошенко високо оцінив постійну підтримку з боку Європейського Союзу у відновленні територіальної цілісності та суверенітету України, поглибленні інтеграції України до ЄС і допомозі у забезпеченні макроекономічної стабільності та впровадженні реформ.

“Було висловлено вдячність керівництву Євросоюзу за незмінну політику невизнання незаконної анексії Криму Росією та продовження режиму санкцій проти Росії. Петро Порошенко наголосив, що ініціатива Кримська платформа, передумови якої закладались ще з 2014 року, має об’єднати та посилити зусилля міжнародної спільноти з деокупації, демілітаризації Криму та його повернення під суверенітет України. Підкреслено важливість подальшого посилення санкційного тиску на російську владу для припинення агресії проти України”, – йдеться у повідомленні.

П’ятий президент України висловив стурбованість перспективами реалізації політично вмотивованого проєкту “Північний потік – 2”, який становить значну небезпеку для загальноєвропейської безпеки. Він наголосив, що Єврокомісія має зробити все можливе для максимального поширення європейського енергетичного законодавства на Північний потік-2, з метою уникнення монополізації енергопостачання та зловживання проєктом з боку Росії.

Фото: “Європейська солідарність”

Сторони обговорили підготовку до наступного саміту Україна-ЄС, що відбудеться 12 жовтня 2021 року у Києві. Лідер “Європейської Солідарності” наголосив на необхідності додаткових зусиль для забезпечення прогресу у питанні оцінки досягнення цілей та оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, предметного обговорення шляхів поглиблення секторальної інтеграції, зокрема у сфері цифрового ринку, енергоринку, юстиції, свободи та безпеки, митної співпраці, імплементації ініціативи “промислового безвізу”, а також підписання довгоочікуваної Угоди про Спільний авіаційний простір.

Порошенко закликав Єврокомісію конструктивно розглянути можливість виділення другого траншу наявної програми макрофінансової допомоги з боку ЄС Україні, що сприятиме збереженню макроекономічної стабільності в умовах коронавірусної пандемії.

Окрему увагу під час розмови приділено боротьбі з корупцією та небезпеці повернення практики вибіркового правосуддя та позасудових розправ в Україні.