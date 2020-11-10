Про це повідомляє телеканал “Прямий”.

“Попри політичну боротьбу і безліч питань до влади, яка провалила оборону країни від пандемії, я по-людськи бажаю Володимиру Олександровичу якнайшвидшого одужання. Я на собі знаю, що таке важко перехворіти ковідом. І дуже сподіваюся, що його молодий 42-річний організм легко впорається з інфекцією. Я щиро цього прагну”, – зазначив п’ятий президент України.

Порошенко зауважив, що влада говорить про запровадження так званого “локдауну вихідного дня”, але забуває говорити про гроші.

“Люди мають їсти, платити за квартири – люди мають видатки. Рішення мають бути дуже прості: повернути вилучені з коронавірусного фонду 40 мільярдів”, – зазначає Порошенко.

“Кошти з фонду мають витрачатися не на дороги чи поліцію, а на захист лікарів, підтримку громадян і на медичне оснащення”, – наголошує лідер “Європейської Солідарності”.

“Закупити і обладнати кисневими станціями, кисневими концентраторами кожне ліжко, забезпечити засобами захисту кожного лікаря, вчителя, вихователя”, – наголошує п’ятий президент.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 листопада, президента отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19.

У своєму дописі, присвяченому цьому, Зеленський розкритикував опонентів за те, що вони зловтішаються над його хворобою.