П'ятий президент, нардеп від "Євросолідарності" Петро Порошенко подав позов про захист честі та гідності проти Міністерства внутрішніх справ і заступника глави МВС Антона Геращенка.

Про це під час позачергового засідання Верховної Ради заявив народний депутат від партії “Європейська солідарність” Андрій Парубій.

“Напередодні другої річниці президентських виборів влада перестає бути просто владою і вироджується в те, що зазвичай називають режимом. Сьогодні режим пробив чергове дно. Встановлено незаконне політичне стеження проти депутата Київської міської ради від “Європейської солідарності” Віктора Кононенка. І все це відбувається на тлі постійних переслідувань владою українських воїнів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності”, – заявив Парубій.

У “Європейській Солідарності” вважають, що незаконне стеження поліції за ветераном і депутатом від партії може бути пов’язане з заявами про нібито причетність нашої партії та особисто Петра Порошенка до розфарбовування Офісу президента та розбиття шибок на дверях на Банковій.

“Петро Порошенко направив до суду позов проти МВС і особисто Антона Геращенка з вимогою визнати цю інформацію неправдивою, такою, що принижує його честь та гідність. Завдає шкоди його репутації. Це вже не перший випадок стеження за нашою політичною силою. Улітку минулого року на незаконному стеженні за партійним офісом попалися горе-детективи ДБР. Ми вимагаємо від влади припинити цю ганебну практику використання правоохоронних органів для переслідування опозиції. Такі дії влади свідчать не про європейський вибір, а про намагання перетворити Україну на Росію. З подібних кроків вже колись починав Янукович і цей шлях привів його до Ростова. Не допустимо переслідування опозиції!” – резюмував Парубій.

Сьогодні, 30 березня, вдалося зупинити незаконне стеження за бойовим генералом Віктором Кононенком, який нині є депутатом Київради від “Європейської солідарності”.