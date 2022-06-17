П’ятий президент України Петро Порошенко прокоментував рішення Європейської комісії щодо надання Україні статусу кандидатки в членкині ЄС. Також він виступив із закликом про підтримання відповідної заявки України під час саміту Європейської ради.

Про це повідомляється на сайті української політичної партії “Європейська солідарність”.

П’ятий президент у відео привітав українців з ухваленням Єврокомісією ствердного висновку щодо заявки України на членство в ЄС. Він наголосив, що це рішення є стратегічним і далекоглядним, а також історично важливим. Воно, на думку Порошенка, зміцнить і Україну, й увесь європейський континент.

Лідер “ЄС” додав, що статус кандидата на членство в Євросоюзі стане історичною подією в процесі становлення незалежної української держави.

Зокрема, Порошенко наголосив, що таке рішення також є потужним сигналом країні-агресорці. Ворог має зрозуміти, що йому не вдасться зупинити Україну, підірвати європейський проєкт, нав’язати хибну концепцію сфер впливу. Росія не вистоїть перед силою демократії.

Зокрема, п’ятий президент закликав європейських лідерів прийняти стратегічне рішення під час саміту Євроради та визнати Україну кандидаткою в членкині ЄС. Події, які передують засіданню Європейської ради, зокрема, візит чотирьох лідерів ЄС до Києва, на думку Порошенка, дає змогу зі стриманим оптимізмом розраховувати на позитивні новини за підсумками саміту 23 червня.

Відомо, що за президентства Петра Порошенка у 2014 році була підписана Угода про асоціацію України з ЄС. ВР та Європарламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду 16 вересня 2014 року. Порошенко одразу підписав угоду у Раді.

Також з 1 січня 2016 року набула чинності Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС, а 11 червня 2017 року запроваджено безвіз України з ЄС. Відповідна угода била підписана 17 травня 2017 року у Страсбурзі в присутності Порошенка та Голови Європарламенту Антоніо Таяні.