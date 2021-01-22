Порошенко поділився стратегією звільнення захоплених Росією українських територій

У День Соборності України, 22 січня, п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко розповів, що треба робити, аби наблизити повернення захоплених Росією територій і людей до єдиної соборної держави.

Про це йдеться у відеозверненні Порошенка.

Зокрема, Порошенко наголосив на необхідності відновлення зусиль з метою ухвалення “дорожньої карти” Мінська. Він зазначив, що ця “дорожня карта” має передбачати чітку послідовність кроків – спочатку досягнення безпеки, а потім й політичні питання.

“Наша команда свого часу разом з Німеччиною та Францією майже дотиснули Росію до погодження такого документу. Та у 2018 році Путін в очікуванні зміни влади в Україні поставив цю дискусію на паузу. Непрофесійна команда нової української влади зняла це питання з порядку денного, і лише тепер їй доходить, що то була помилка”, – сказав Порошенко.

Він зазначив, що існує шанс виправити цю помилку до кінця 2021 року, поки на посаді канцлера Німеччини залишається Ангела Меркель, а у США починає каденцію Джо Байден.

Те саме стосується й введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу.

“Коли ви в останнє чули від української влади вимогу до наших партнерів посилити санкційний тиск на Росію? Над цим треба наполегливо працювати. На дипломатичному фронті не може бути жодного перемир’я. Там облога Кремля має тривати безперервно”, – вважає Порошенко.

До того ж Порошенко закликав ввести американську сторону у переговори щодо Донбасу та Криму, зокрема у нормандський формат.

Також Порошенко зазначив, що наразі існує можливість посилити тиск на РФ.

“Владі не слід дратувати суспільство порожніми балачками. Ця ж сама заувага стосується і спроби відновити закупівлю газу в Росії та повернути Україну в енергетичну залежність від Кремля. Особливо тепер, коли постачання американського скрапленого газу завдало потужного удару по позиціях російського Газпрому в Європі. Коли є шанс “осушити” Північний поток-2, заблокувавши цей проєкт”, – зазначає Петро Порошенко.

Він додав, що напередодні осінніх виборів до Державної думи в Росії існує шанс похитнути основу путінського режиму. Зокрема він згадав фільм російського опозиціонера Олексія Навального про замок Путіна на березі Чорного моря.

“Уявіть собі, фільм-розслідування Навального про найдорожчий будинок світу, який належить корумпованому кремлівському диктатору, станом на сьогодні вже зібрав п’ятдесят три мільйони переглядів. Це – серйозний удар по Кремлю”, – зазначив лідер “ЄС”.

На останок Порошенко привітав країну зі святом.

“Різноманітність країни не є нашим недоліком. Вона, навпаки, робить нас багатшими, а спільне почуття соборності – сильнішими. Головним же гарантом миру і соборності залишається наша армія. І сьогодні насамперед вітаємо воїнів, які захищають Україну від російської агресії”, – сказав Порошенко.