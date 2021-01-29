Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко, котрий разом із дружиною Мариною вшанували пам’ять Героїв Крут.
Так, у Києві на Аскольдовій могилі біля пам’ятного хреста відбулася панахида. Петро та Марина Порошенки поклали квіти і встановили лампадки біля меморіалу.
У церемонії також взяли участь нардепи з фракції “Евросолідарності”, депутати Київради, громадські активісти, ветерани російсько-української війни.
“Кожен українець приносить присягу на вірність Україні. Вчиться з досвіду світлих і молодих хлопців та дівчат, які дали бій російському агресору у 1918-му році. І для нас дуже важливо, що бій вони дали тоді, коли ситуація була майже безнадійна. І це той водорозділ для одних, які добровольцями пішли на фронт – що в 1918-му, що в 2014-му – і тих, хто ховався від повісток. Або тих, хто казали, що воювати не треба, достатньо просто припинити стріляти і віддати Україну ворогу”, – наголосив Порошенко.
Він подякував всім українцям, які відродили державу і піднялися на її захист від російської агресії (як зовні, так і зсередини нашої країни).
“Я хочу подякувати тим, хто протистоїть не лише зовнішньому ворогу, а й спробам розхитати нас зсередини, тим, хто виключає і не слухає телеканали, які тільки географічно називаються українськими, а насправді проводять політику країни-агресора. Дуже важливо пам’ятати, що ти є українець – не за національністю, бо ти можеш бути українцем, росіянином, кримським татарином, болгарином, румуном, але в серці мати Україну”, – зазначив Порошенко.
Він також наголосив на необхідності зміцнювати Збройні сили України, “незважаючи на те, що діюча українська влада скоротила видатки на армію і збільшила видатки на себе, на прокурорських, на СБУшних, які на сьогоднішній день розвалили службу і займаються лише внутрішніми замовленнями на вбивство, на ДБРівців, які займаються виключно політичними переслідуваннями”.
“Ми станемо на захист України і українства, пам’ятаючи і беручи приклад з героїв Крут, які нас надихають ще більше любити Україну”, – підсумував Порошенко.
- Сьогодні, 29 січня, Україна вшановує пам’ять Героїв битви під Крутами. Перші особи держави взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Вони поклали квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві.