Подвиг Героїв битви під Крутами надихає сьогодні боротися проти реваншу та за європейське майбутнє України.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко, котрий разом із дружиною Мариною вшанували пам’ять Героїв Крут.

Так, у Києві на Аскольдовій могилі біля пам’ятного хреста відбулася панахида. Петро та Марина Порошенки поклали квіти і встановили лампадки біля меморіалу.

У церемонії також взяли участь нардепи з фракції “Евросолідарності”, депутати Київради, громадські активісти, ветерани російсько-української війни.

“Кожен українець приносить присягу на вірність Україні. Вчиться з досвіду світлих і молодих хлопців та дівчат, які дали бій російському агресору у 1918-му році. І для нас дуже важливо, що бій вони дали тоді, коли ситуація була майже безнадійна. І це той водорозділ для одних, які добровольцями пішли на фронт – що в 1918-му, що в 2014-му – і тих, хто ховався від повісток. Або тих, хто казали, що воювати не треба, достатньо просто припинити стріляти і віддати Україну ворогу”, – наголосив Порошенко.

Він подякував всім українцям, які відродили державу і піднялися на її захист від російської агресії (як зовні, так і зсередини нашої країни).

“Я хочу подякувати тим, хто протистоїть не лише зовнішньому ворогу, а й спробам розхитати нас зсередини, тим, хто виключає і не слухає телеканали, які тільки географічно називаються українськими, а насправді проводять політику країни-агресора. Дуже важливо пам’ятати, що ти є українець – не за національністю, бо ти можеш бути українцем, росіянином, кримським татарином, болгарином, румуном, але в серці мати Україну”, – зазначив Порошенко.

Він також наголосив на необхідності зміцнювати Збройні сили України, “незважаючи на те, що діюча українська влада скоротила видатки на армію і збільшила видатки на себе, на прокурорських, на СБУшних, які на сьогоднішній день розвалили службу і займаються лише внутрішніми замовленнями на вбивство, на ДБРівців, які займаються виключно політичними переслідуваннями”.

“Ми станемо на захист України і українства, пам’ятаючи і беручи приклад з героїв Крут, які нас надихають ще більше любити Україну”, – підсумував Порошенко.