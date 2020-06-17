На запрошення президента Європейської народної партії глава політичної партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань Східного партнерства.

Про це повідомляє пресслужба партії.

На запрошення президента Європейської народної партії Голова політичної партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань Східного партнерства.

У заході також взяли участь президент Європейської народної партії Дональд Туск, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадес, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Хорватії Андрєй Плєнковіч, глави урядів Болгарії, Ірландії, Латвії, Словенії, лідери інших політичних партій – членів родини Європейської народної партії.

У своєму виступі Порошенко висловив глибоку подяку лідерам Європейського Союзу та Європейської народної партії за постійну активну підтримку України як у протидії російській агресії, так і реалізації реформ, спрямованих на зміцнення демократичних інститутів, прискорення економічного розвитку та всебічного зближення з Євросоюзом.

П’ятий президент України закликав Європейську народну партію залишатися потужним двигуном інтеграції східноєвропейських країн до Євросоюзу.

“Подальший розвиток Східного партнерства після 2020 року має відображати чіткі європейські прагнення асоційованих з ЄС держав – України, Грузії та Молдови – та передбачати нові інструменти для глибшої політичної та економічної інтеграції до ЄС”, – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент висловив сподівання на політичну підтримку з боку ЄНП та наступного головування Німеччини в Раді ЄС євроінтеграційного курсу України.

Він ще раз подякував лідерам Євросоюзу за рішення запровадити для громадян України безвізовий режим, який відкрив нову сторінку у розвитку двосторонніх відносин та зміцнив взаємну довіру. У цьому контексті Петро Порошенко висловив сподівання на швидке зняття коронавірусних обмежень щодо поїздок українських громадян до країн ЄС.

Голова “Європейської Солідарності” високо оцінив гуманітарну та макрофінансову підтримку, яку надають європейські партнери Україні у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу.

У контексті триваючої російської агресії проти України Петро Порошенко звернув увагу лідерів ЄНП на продовження системних антиукраїнських та антиєвропейських кампаній з боку Москви.

“Росія продовжує агресію проти України на Донбасі та в Криму, вбиває українських військових та цивільних, ігнорує виконання Мінських домовленостей, готує військову операцію на Півдні України – ми маємо об’єднати зусилля та зупинити злочинні дії Кремля проти української держави та міжнародного правопорядку”, – наголосив п’ятий Президент.

Він поінформував лідерів Європейської народної партії про ситуацію на Донбасі, триваючу повзучу анексію Росією Азовського моря та Керченської протоки, порушення прав людини та мілітаризацію Кримського півострову, а також посилення кібератак та дезінформаційних кампаній проти України.

Петро Порошенко висловив сподівання на рішення червневої Європейської Ради щодо продовження на шість місяців антиросійських секторальних санкцій та закликав європейських лідерів до подальшого посилення обмежувальних заходів проти Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України, включаючи Донбас та Крим.

У зв’язку з останніми діями влади щодо використання судочинства та правоохоронних органів для боротьби з політичними опонентами п’ятий Президент наголосив на важливості посилення уваги з боку міжнародної спільноти до стану дотримання українською владою принципів верховенства права та незалежності правосуддя, а також запобігання практики політично вмотивованих переслідувань.

“Прямо на ваших очах Україна повертається в часи Януковича, які, як здавалось, залишились у далекому минулому. На ваших очах відбуваються реванш, політична помста та політично вмотивовані переслідування опонентів, активістів, волонтерів, військових. Під ударом опинилися демократія та верховенство права в Україні – основоположні елементи наших спільних цінностей, Угоди про асоціацію, наших відносин з ЄС та НАТО. Це – прямий шлях до міжнародної ізоляції України, охолодження відносин із Заходом та повернення до орбіти впливу Кремля. Все це ми вже бачили у 2013 році і ми не дамо цьому повторитись. Що стосується мене особисто, то я вистояв проти російської агресії у найскладніші часи, а тому вистою і перед політично вмотивованим переслідуванням з боку нової влади. Головне сьогодні – не Порошенко, а збереження демократичної європейської України”, – наголосив лідер “Європейської Солідарності”.