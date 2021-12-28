П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко пояснив, чому не проводив прямих перемовин ні з президентом Росії Володимиром Путіним, ні з ватажками самопроголошених республік.

Про це Петро Порошенко розповів під час інтерв’ю для 5 каналу.

Порошенко пояснив, що від цього кроку його утримує великий досвід дипломатичних переговорів. Зокрема, п’ятий президент наголосив, що коли людина виходить на перемовини, вона повинна рахувати інструменти впливу на співрозмовника.

Якщо за спиною є Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, потужна Німеччина, потужна Франція – партнери, від яких Росія має величезну залежність безпекову, економічну, енергетичну тощо – тоді є інструменти впливу.

“А якщо ти сідаєш один і намаєшся чогось вимагати від Путіна, то виходить як у Зеленського, коли він у 2019 році казав: “Ну сядем, посмотрим друг на друга.. Послушаем, что он скажет, послушаем, что я скажу.. Где-то посередине и сойдемся.” Я завжди задаю питання: посередині чого? Посередині України? Посередині Дніпра?”, – запитав Порошенко.

Він додав, що виступає категорично проти такого формату перемовин, тому що в цьому випадку українська сторона заздалегідь приречена на капітуляцію.

Другий наратив, який активно просуває Росія – це перемовини з ватажками ОРДЛО. Петро Порошенко і з таким форматом перемовин категорично не згоден.

“Моя позиція була такою самою: вони хто? Вони представляють народ Донбасу? Ні. Вони представляють російську державу? Ні. Вони – ставленики Путіна”, – констатує п’ятий президент.

Порошенко висловив нерозуміння того, чому він має вести переговори з маріонетками Путіна, якщо потрібно їх вести з ляльководами? Ця тактика потрібна для того, щоб вивести Росію з формату тиску – легітимізувати її міжнародну позицію “ми не сторона конфлікту”. П’ятий президент нагадав, що подібна ситуація вже була з Молдовою, Осетією та Абхазією.

“А от з Україною не вдалося, тому що моєю принциповою позицією було: стороною переговорів є Росія. А посередники у нас: у Тристоронній контактній групі – ОБСЄ, а в Нормандському форматі – Німеччина та Франція. І тому Росія не змогла вислизнути саме через такий механізм були запроваджені санкції проти Росії – і вони ефективні”, – резюмував Петро Порошенко.