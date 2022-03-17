П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі важливою та переконливою перемогою України, а також додав, що у разі його ігнорування Росією — її виключать з Організації Об'єднаних Націй.

Про це він повідомив у Facebook.

“Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН на користь України посилює наші позиції у війні з Росією. Російський агресор зобов’язаний зупинити військові дії, припинити обстріли та приготуватися до невідворотного покарання за всі свої злочинні дії”, – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що прикриватися вигаданим геноцидом для вторгнення в Україну у Росії не вийде. Внаслідок чого державі загрожуватимуть “надпекельні санкції”.

“Ігнорування Росією рішення Суду – це шлях до надпекельних міжнародних санкцій та виключення зі складу ООН. Доведеться відповісти за всі злочини, забрані й покалічені життя, поневічену та зруйновану інфраструктуру України”, – констатував Порошенко.

За його словами на Путіна та його злочинців чекає суд на міжнародному рівні.