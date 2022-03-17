Про це він повідомив у Facebook.
“Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН на користь України посилює наші позиції у війні з Росією. Російський агресор зобов’язаний зупинити військові дії, припинити обстріли та приготуватися до невідворотного покарання за всі свої злочинні дії”, – зазначив Порошенко.
Він наголосив, що прикриватися вигаданим геноцидом для вторгнення в Україну у Росії не вийде. Внаслідок чого державі загрожуватимуть “надпекельні санкції”.
“Ігнорування Росією рішення Суду – це шлях до надпекельних міжнародних санкцій та виключення зі складу ООН. Доведеться відповісти за всі злочини, забрані й покалічені життя, поневічену та зруйновану інфраструктуру України”, – констатував Порошенко.
За його словами на Путіна та його злочинців чекає суд на міжнародному рівні.
“Лава підсудних у Гаазі вже чекає на міжнародних злочинців! Будемо також полювати за путінською Росією та її карати на всіх міжнародних майданчиках”, – акцентував п’ятий Президент України.
- Нагадаємо, що вчора Міжнародний Суд ООН наказав Росії негайно припинити війну в Україні. На найвищому юридичному рівні засвідчили, що Росія безпідставно вдерлася в суверенну державу.
- Однак ексголова Верховної Ради України Олександр Турчинов у штабі територіальної оборони міста Києва заявив, що поки Росія буде членом Радбезу Організації Об’єднаних націй з правом блокувального голосу, в діяльності ООН не має жодного сенсу.
- Також 15 березня Сенат Сполучених Штатів Америки одностайно ухвалив резолюцію, якою засуджує дії президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця.
- Водночас лідери республіканців у Палаті представників заявили журналістам у середу, що вони глибоко зворушені відео, яке Президент Зеленський показав Конгресу – про звірства, які Росія вчиняє в Україні. Деякі політики назвали дії Росії “геноцидом”.