Голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко презентував унікальну зброю майбутнього – бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових завдань.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Порошенко наголосив, що сьогодні всі українці тримають кулаки і моляться за бригади, які беруть участь у контрнаступі.

“Сьогодні ми привезли в Україну зброю майбутнього. Це унікальний бойовий робот, який керується дистанційно. Це військова машина, яка стоїть на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО – Естонії, Німеччини та Норвегії. Спільне виробництво Німеччини і Естонії. І сьогодні вперше ця бойова техніка майбутнього з’явилася в Україні. Ми думаємо, вона зробить потужний внесок для нашої перемоги”, – наголосив політик.

Такий робот здатний забезпечувати і розміщення автоматичної 30-ти міліметрової гармати, і протитанкової системи включно з Стугною або Джавеліном, і розвідувальної системи включно з радаром.

Порошенко зауважив, що саме цей варіант – евакуаційний.

“Ми спільно з “Госпітальєрами” хочемо започаткувати проєкт “Журавель” на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під’їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п’ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок йде на хвилини, і врятувати життя”, – пояснив п’ятий президент.

Так, вивчатимуться можливості цього робота евакуйовувати поранених з поля бою, з тих місць, які є важкодоступними і до яких важко добратися медикам як на транспорті, так і пішки. Окрім цього, проводитимуться навчання для операторів цього робота.

З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів для потреб фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, харчові продукти.

Нещодавно п’ятий президент повідомив про новий багатомільйонний контракт на закупівлю БПЛА оперативного рівня “Очі Арти”. Перший комплект БПЛА вже надійшов у війська. Один з батальйонів ДШВ вже отримав 11 нових італійських бронемашин, куплених спільно з волонтерами ГО “Справа Громад”. Для підрозділів ЗСУ також купили 350 дронів Autel. У Великій Британії законтрактовано понад дві сотні вантажівок Leyland DAF, перші партії вантажівок вже надійшли у бригади на передову.