П'ятий Президент України Петро Порошенко у прикордонному з Україною районі Польщі показав британські вантажівки Leyland DAF, які разом з волонтерами придбав для Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Зазначається, що повнопривідна дизельна вантажівка, оснащена лебідкою, здатна перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчові продукти та бійців, воду і солярку в бочках.

За словами Порошенка, вже наступного тижня ці вантажівки після технічного обслуговування потраплять до бригад, батальйонів Збройних Сил України: “Перші чотири вже знаходяться на станції технічного обслуговування. Де ми їх дофарбовуємо. Де треба – замінюємо гуму, акумуляторні батареї. Щоб у якісному складі передати їх до лав Збройних Сил. Сьогодні вночі прибули з Великої Британії ще два DAFa”, – сказав лідер “Європейської Солідарності”.







Порошенко показав британські вантажівки Leyland DAF, які разом з волонтерами придбав для ЗСУ // 4 фото

П’ятий Президент наголосив, що детальний маршрут постачання техніки до України не розголошують, бо росіяни роблять все, аби їх зірвати.

Загалом підписані контракти на 42 вантажівки, 28 вже оплачені. Машини проходять технічну підготовку у Великій Британії, у Польщі та в Україні. Волонтери ГО “Справа Громад” наголосили – таких автівок для армії треба багато.