Порошенко похвалив СБУ за успішну спецоперацію щодо Козака та його каналів, – відео

П’ятий президент та лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем нардепа від "Оппозиційної платформи - За життя" Тараса Козака.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

“Хочу привітати СБУ із проведеною антитерористичною операцією, внаслідок якої були встановлені особи, які причетні до діяльності терористичних організацій, зокрема пан Козак і низка юридичних осіб української реєстрації. Це вперше за два роки, коли ця інформація з’явилася. Хочу наголосити, що два роки тому СБУ не надала мені, як президенту, подібної інформації. Я думаю, що така операція насправді є успіхом”, – заявив Порошенко.

Також він додав, що чекає притягнення членів терористичної організації до відповідальності.

“Ми чекаємо, що відповідні члени терористичної організації негайно отримають підозру, і найближчими днями СБУ й Офіс Генпрокурора підуть до суду, де буде обрано запобіжний захід. Хочу наголосити, що тут не передбачена застава і має бути виключно тримання під вартою”, – додав нардеп.

При цьому Порошенко зазначив, що для влади не можуть існувати подвійні стандарти. Він нагадав, що закупівля вугілля та електроенергії у країни-агресора та бойовиків несе пряму загрозу нацбезпеці України.

“Разом з тим, я хочу сподіватися, що наші іноземні партнери із розумінням і підтримкою поставляться до рішення РНБО, яке було прийняте сьогодні вночі”, – додав Порошенко.