Порошенко похвалив СБУ за успішну спецоперацію щодо Козака та його каналів, – відео

Про це він заявив у своєму відеозверненні.
“Хочу привітати СБУ із проведеною антитерористичною операцією, внаслідок якої були встановлені особи, які причетні до діяльності терористичних організацій, зокрема пан Козак і низка юридичних осіб української реєстрації. Це вперше за два роки, коли ця інформація з’явилася. Хочу наголосити, що два роки тому СБУ не надала мені, як президенту, подібної інформації. Я думаю, що така операція насправді є успіхом”, – заявив Порошенко.
Також він додав, що чекає притягнення членів терористичної організації до відповідальності.
“Ми чекаємо, що відповідні члени терористичної організації негайно отримають підозру, і найближчими днями СБУ й Офіс Генпрокурора підуть до суду, де буде обрано запобіжний захід. Хочу наголосити, що тут не передбачена застава і має бути виключно тримання під вартою”, – додав нардеп.
При цьому Порошенко зазначив, що для влади не можуть існувати подвійні стандарти. Він нагадав, що закупівля вугілля та електроенергії у країни-агресора та бойовиків несе пряму загрозу нацбезпеці України.
“Разом з тим, я хочу сподіватися, що наші іноземні партнери із розумінням і підтримкою поставляться до рішення РНБО, яке було прийняте сьогодні вночі”, – додав Порошенко.
Нагадаємо, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.
Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.
- Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, заявив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.
- Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії YouTube рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та “112 Україна” з проханням припинити їхнє функціонування на відеохостингу.
- Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві заявило про підтримку запроваджених санкцій проти телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують із нардепом Віктором Медведчуком.