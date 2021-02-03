Covid-19 Україна

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Порошенко похвалив СБУ за успішну спецоперацію щодо Козака та його каналів, – відео

П’ятий президент та лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем нардепа від "Оппозиційної платформи - За життя" Тараса Козака.

Середа, 3 лютого 2021, 18:12

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

“Хочу привітати СБУ із проведеною антитерористичною операцією, внаслідок якої були встановлені особи, які причетні до діяльності терористичних організацій, зокрема пан Козак і низка юридичних осіб української реєстрації. Це вперше за два роки, коли ця інформація з’явилася. Хочу наголосити, що два роки тому СБУ не надала мені, як президенту, подібної інформації. Я думаю, що така операція насправді є успіхом”, – заявив Порошенко.

Також він додав, що чекає притягнення членів терористичної організації до відповідальності. 

“Ми чекаємо, що відповідні члени терористичної організації негайно отримають підозру, і найближчими днями СБУ й Офіс Генпрокурора підуть до суду, де буде обрано запобіжний захід. Хочу наголосити, що тут не передбачена застава і має бути виключно тримання під вартою”, – додав нардеп.

При цьому Порошенко зазначив, що для влади не можуть існувати подвійні стандарти. Він нагадав, що закупівля вугілля та електроенергії у країни-агресора та бойовиків несе пряму загрозу нацбезпеці України.

“Разом з тим, я хочу сподіватися, що наші іноземні партнери із розумінням і підтримкою поставляться до рішення РНБО, яке було прийняте сьогодні вночі”, – додав Порошенко.

Нагадаємо, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOneZIK та “112 Україна“.

  • Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, заявив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.
  • Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії YouTube рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та “112 Україна” з проханням припинити їхнє функціонування на відеохостингу.
  • Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві заявило про підтримку запроваджених санкцій проти телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують із нардепом Віктором Медведчуком.
Теги: відео, Петро Порошенко, санкції, СБУ, Тарас Козак

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