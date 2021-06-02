П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з делегацією сенаторів США звернувся із проханням організувати зустріч американського та українського президентів до переговорів Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Як відомо, сенатори США Джін Шахін, Роб Портман і Кріс Мерфі перебувають в Україні з офіційним візитом. Серед іншого, вони мали зустріч з лідерами фракції парламенту.

Вже за два тижні, 16 червня, президент США Джо Байден проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві.

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Під час зустрічі з сенаторами співголова фракції “ЄС” Петро Порошенко закликав їх допомогти організувати зустріч Джо Байдена з президентом України Володимира Зеленського раніше, ніж відбудеться його зустріч з Путіним.

“Моїм першим проханням було – принципово, щоб зустріч з президентом Зеленським і президентом Байденом відбулася до зустрічі Байдена – Путіна в Женеві 16 числа. Тому що “нічого про Україну без України” було абсолютно жорсткою, бетонною вимогою під час моєї каденції. Ми точно маємо це зберегти. Не може доля України обговорюватися без її участі”, — зазначив Порошенко.

Крім цього, Порошенко підняв питання щодо “Північного потоку-2” та щодо отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО.

П’ятий президент переконаний, що можна повернути американські санкції щодо німецько-російського газопроводу. Він зазначив, що та ситуація, яка склалася, пов’язана з провальною позицією Зеленського та відсутністю діалогу між Україною та США.

Щодо НАТО Порошенко акцентував, що раніше Україну запрошувати на всі саміти Альянсу, тепер же це не відбувається.

Лідер “ЄС” наголосив, що треба активізувати обговорення щодо оборонної угоди, яку треба підписати, поставок летальної зброї тощо.

“Я попросив дуже впливових членів американського Сенату повпливати на це, щоб ми повернулись до цієї надзвичайно важливої для України теми. І щоб План дій щодо членства в НАТО, щоб реформи оборонного сектору нашої держави були обов’язково продовжені”, – додав він.